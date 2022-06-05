西雅圖警停止大部分性案件調查 市長不滿

媒體披露西雅圖警局停止調查大部分今年發生的性攻擊事件，市長哈雷爾稱「不可接受」。（美聯社）

媒體披露，西雅圖 警局一份內部備忘錄顯示，因人力不足，他們已停止調查今年發生的大部分性攻擊事件。市長哈雷爾（Bruce Harrell）2日稱這個情況「不可接受」。

多月來，維權人士和警局員工一直對這個問題表達憂慮。他們表示，當官員向他們保證會和受害者站在同一陣線時，他們有一種「煤氣燈效應」的感覺（felt gaslit，在心理上被操縱以致懷疑自己）。

哈雷爾駁斥了警局沒有優先為性侵 受害者伸張正義的說法，但他承認，警局性攻擊事件小組目前的狀況和未調查案件積壓48件，是不應該出現的情形。

哈雷爾說：「我對市府目前的工作表現並不滿意，但我們一定會盡全力調查今年發生的案件，並提供受害者最大的支持。」

哈雷爾建議可以請退休調查員回來協助調查工作，但可能受限於勞工協議。他還承諾與維權人士坐下來面對面討論他們的顧慮。不過，哈雷爾表示，警局人手最終還是必須增加。

維權人士質疑，這個問題的根源究竟是人手不足，還是警局和市府領導的優先工作順序造成的。

西雅圖非牟利組織性暴力法律中心（Sexual Violence Law Center）執行董事穆卡帕迪耶（Riddhi Mukhopadhyay）表示，警局備忘錄證實了他們一直以來所看到的事。

穆卡帕迪耶談到警局的反應時說：「我們覺得我們被『媒氣燈效應』化。與其他轄區相比，西雅圖警局的反應總是有點慢、不及時。」

由西雅圖時報（Seattle Times）和KUOW電視台披露的這份警局備忘錄，是性攻擊與兒童虐待案小組警佐聖約翰（Pamela St. John）4月時寫給代理警長狄亞茲（Adrian Diaz）的。性攻擊與兒童虐待案小組調查員人數過去最多曾有10到12人，但今年初只剩4人。

檢察官 和維權人士表示，小組後來增加了一名成員，本月計畫再增加一名成員，但人手持續不足的問題導致推薦給檢察官的人數減少，妨礙了調查工作的進行。

在備忘錄被披露數小時後，代理警長狄亞茲表示，西雅圖警局所有單位都承受著巨大的人手不足壓力，因為警員總人數從2020年的1290人，大幅減少為今年3月968人。

狄亞茲說：「我們正在努力處理每一起案件，但有些案件需要較長的時間才能處理完成。」