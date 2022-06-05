石油太貴 夏威夷將擴大太陽能電力

夏威夷州對太陽能的仰賴，與其對氣候變遷與降低能源成本的因應措施，可提供其他州與國家學習經驗。(Getty Images)

夏威夷有近三分之一獨棟住家設有屋頂太陽能板，比例為加州 兩倍以上，官員們期望未來幾年會有更多家庭安裝太陽能電池板與電池。甚至在今年全球能源價格飆升之前，夏威夷屋主、民選領袖與能源主管就已決定，屋頂太陽能板可滿足能源需求並控制夏州高電力成本的最佳方案之一。

夏威夷州 對太陽能的仰賴，與其對氣候變遷與降低能源成本的因應措施，可提供其他州與國家學習經驗。夏威夷很大程度讓電力公司接受屋頂太陽能、增加再生能源使用，如同加州、佛羅里達與其他州能源公司。夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Co.）執行長木村（Shelee Kimura）表示，屋頂太陽能將成為電網重要組成部分。

夏州政府官員近年來也重新鼓勵使用小型能源系統。例如，為了管理電力供需，夏威夷向歐胡島屋主提供高達4250元補助經費，用於在太陽能系統安裝家用電池。公用事業公司可於下午6時至8時30分之間、利用這些電池供電，此時能源需求通常會達到峰值。

不過，與美國大部分地區不同，夏威夷燃燒大量石油 發電，這是島嶼供電的常見方式，因為燃料比天然氣更易於運輸，也較便宜。聖他克魯茲加大講師曼吉斯朵夫（Marco Mangelsdorf）指出，夏威夷依賴石油發電量比美國本土其他地區的總和還多。

根據能源資訊局（Energy Information Administration）數據，去年夏威夷近三分之二電力來自石油為燃料的發電廠、低於十年前的近四分之三。相較之下，屋頂太陽能供電量約為14%、高於2014年的6%。夏威夷公用事業委員會主席葛林芬（James Griffin）認為，對石油的依賴是錯誤道路，損害環境並且價格昂貴。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國禁止進口俄羅斯石油，迫使夏威夷必須仰賴其他供應商。油價飆漲，這也是夏威夷州電費漲幅比其他地區高的原因，今年電費漲幅約9%。公用事業公司與立法人士期望投資大型風能與太陽能電廠，並進一步開發地熱與水力發電。

新規則獎勵公用事業公司，也推動屋頂太陽能使用。夏威夷監管機構一年前創設以績效為基礎的系統，獎勵公用事業公司，可快速將屋頂太陽能與電池系統連接到電網。公用事業還可透過提高能源效率獲利，有助於公用事業公司與納稅人的關係，由對抗轉為合作。

除了屋頂太陽能，夏威夷也嘗試運用當地自然資源。例如可愛島使用各類型的可再生能源，70%電力來自無碳（carbon-free）資源，建造太陽能發電廠、電池與作為巨型電池運作的水利發電設施之後，預計於2025年將無碳資源發電比例提高至90%。