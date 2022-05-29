41年軍事經驗 退將羅根出任檀香山市警察局長

檀香山市長布朗加迪(Rick Blangiardi，圖左)，恭賀羅根(圖右)即將成為檀香山警察局新任警察局長。(圖取自布朗加迪市長官方臉書)

檀香山警察 委員會日前投票一致通過，任命前國民警衛隊指揮官羅根(Arthur “Joe” Logan)擔任檀香山市新任警察局長。

羅根是退役軍事將領，之前在夏威夷總檢察長辦公室擔任刑事調查工作人員。前檀香山警察局長巴拉德(Susan Ballard)將於6月1日退休，羅根從超過20名候選人中脫穎而出。他的經歷包括41年軍事經驗，自1982-2002年在夏威夷警局服務，在犯罪調查部門擔任搶劫案件探員。

在他擔任夏威夷副將領兼任夏威夷緊急事務管理局(Hawaii Emergency Management Agency)主管期間，一名員工錯誤地發出導彈將襲擊夏威夷的警報，造成廣泛恐慌。他於事發數月後，自國民警衛隊退休，最近在總檢察長辦公室任職。

參加檀香山警察局長遴選候選人皆在夏威夷公共電視論壇回答公眾提問。羅根討論對警察健康重要性的看法，重獲公眾信任，並重新評估加入警察局的需求，期望提高警察招聘人數。

羅根也在檀香山警察委員會議上，強調他的軍事經歷，其中包括2007年5月部署到阿富汗 喀布爾，負責訓練阿富汗警察部隊。同時，也發表對檀香山警察局近期與長期計畫，認為需要建立信任與合法性、警察教育、訓練與身心健康。

委員會成員問及有關之前發生夏威夷緊急事務管理局的警報事件，警報錯誤稱一枚導彈即將於2018年襲擊夏威夷，而當時正值羅根擔任管理局負責人。

原先錯誤警報告知居民需避難，並指出「這不是演習」(THIS IS NOT A DRILL.)。在最初警報發出38分鐘後，才發送更正警報。根據國土安全部報告，這起事件在全州引發廣泛恐慌與憤怒，當局展開調查，最終暴露聯邦預警系統監督的缺失。

檀香山警察委員會委員波堤切(Ann Botticelli)詢問羅根，是否從這起事件學到什麼。羅根回應表示，當時的警報是一個「造成不當恐慌的非常不幸的錯誤」(very unfortunate mistake that caused undue panic)，教會他專注職務細節，而非只是著眼於大局，必須全力以赴照顧每個部份，並查看每個偶發事件。此外，事件也暴露警報系統的問題。

委員會成員表示，他們讚賞羅根並未推卸責任，並為自己的錯誤負責。委員會進行投票，一致支持羅根。主席阿里瓦多(Shannon Alivado)聲明表示，羅根在國民警衛隊服役期間的成功招募工作，以及對促進警察健康的承諾，讓人印象深刻。新任命也獲得夏威夷州 警察組織主席卡維科(Robert Cavaco)的支持。