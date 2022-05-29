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西雅圖男子曾出國 確診猴痘 居家隔離續追蹤

編譯組／西雅圖27日電
金恩縣出現華州首例猴痘確診病例。（美聯社）
金恩縣出現華州首例猴痘確診病例。（美聯社）

在本周稍早公布出現一例疑似猴痘（monkeypox）的病例後，華盛頓州衛生廳27日表示，這例病例已被證實的確是猴痘病例。

西雅圖與金恩縣衛生局27日證實，這例猴痘確診病例是一名金恩縣居民，他最近曾經去過一個有猴痘確診病例的國家。這名男子沒有住院，正在居家隔離恢復中。

衛生局表示，截至27日，金恩縣沒有發現其他猴痘疑似病例，但他們持續追蹤是否有民眾可能接觸到這種病毒。

華州衛生廳廳長夏阿（Umair Shah）說：「儘管美國已出現多例猴痘確診病例，但在美國仍十分罕見，華盛頓州這起確診病例並不構成公共衛生威脅。」

根據聯邦疾病防治中心（CDC）26日更新的數據，美國已出現十例猴痘確診病例，出現的地區包括加州、科羅拉多州、佛羅里達州、麻州、紐約州、猶他州和維吉尼亞州。

路透社27日報導，猴痘病毒很少在非洲以外的地區被發現，但目前已有約20個國家通報了200多例猴痘確診和疑似的病例，不過，尚未出現死亡個案。

金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）認為，金恩縣不太可能會爆發大規模猴痘疫情，但不排除縣內有其他猴痘病例存在。

德欽指出，任何人都有可能感染猴痘，風險最高的是那些與感染者有過密切肢體接觸的人。根據報導，猴痘病例大多是與其他男性有過親密接觸的男性。

CDC表示，猴痘的症狀並不嚴重，通常包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大、起疹子等，目前雖然沒有針對這種病毒的法療方法，但有幾種疫苗可用來控制猴痘的爆發。

衛生局發言人麥卡利恩（Teresa McCallion）表示，CDC會透過「國家策略儲備」（Strategic National Stockpile）優先分發天花疫苗給有確診病例的州使用。此外，還有一種用來預防猴痘的新疫苗最近已獲批准，有效率達85%。麥卡利恩說：「如果有需要，我們會使用這種疫苗。」

華盛頓大學醫院（UW Medicine）傳染病學家富勒（Deborah Fuller）呼籲民眾無需驚慌，她說：「對大多數人來說，這種病毒很容易避免。」

猴痘 疫苗 CDC

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