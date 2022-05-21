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未售出上市屋數量增多 西雅圖整體房市有降溫跡象

編譯組／西雅圖電
金恩縣4月中位數房價上升至接近百萬，但整體房市有開始降溫的跡象。（Getty Images）
金恩縣4月中位數房價上升至接近百萬，但整體房市有開始降溫的跡象。（Getty Images）

數據顯示，金恩縣4月中位數房價飆升到幾近百萬元的歷史新高，凸顯示出西雅圖地區住房可負擔性逐漸消失，貧富差距日益擴大。

不過，這項單一數據並不能反映出其他趨勢，例如：西雅圖地區房地產市場可能開始降溫。

最新數據顯示，金恩縣、皮爾斯縣和史諾霍米許縣上市的獨棟屋數量愈來愈少，還未售出的上市房屋數量愈來愈多，4月待成交房屋數量也比去年同期少。以目前需求，這三縣現在待售房屋從上市到售出的時間比3月時稍長，說明市場已不再像過去那麼熱絡。

這些趨勢與美國和地方經濟學家預測的相同：因為房貸利率上升和其他因素，美國房市不太可能繼續保持自疫情開始以來的驚人成長速度。全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）首席經濟學家勞倫斯．尹（Lawrence Yun，音譯）最近表示，通貨膨脹、燃料價格上漲和貸款利率上升，將使住房可負擔性降低，市場交易放緩。

不過，西雅圖房價仍持續上漲中，房屋買家也持續面對出價競爭。洛波說：「較富裕的買家得標的機會還是比較高。」

數據顯示，金恩縣4月獨棟屋中位數房價升至99萬5000元，比3月高7%，比去年同期高20%。在房市泡沫化之前，金恩縣2007年7月的獨棟屋中位數房價為48萬1000元。金恩縣目前房價最高的地區在東區，當地中位數房價現在是170萬元，西南區為66萬元，東南區為78萬元，西雅圖市約100萬元。

史諾霍米許縣目前中位數房價為83萬9298元，皮爾斯縣為57萬9980元，基沙普縣（Kitsap County）為56萬5000元。這幾縣4月的房價比3月高出4%到5%，比去年同期高出15%到24%。

史諾霍米許縣巴索（Bothell）房地產經紀人波薩克（Ally Bosak）說：「我現在已經看不到3月時一棟房屋有超過10個出價的情形，但即便如此，買家仍然很多，特定區域房屋還是經常出現多個出價。」

不過，經紀人現在開始看到房市降溫的明顯跡象。

塔科瑪房地產經紀人洛波（Kristina Loper）指出，她代理出售一棟位於University Place「很棒的城鎮屋」，但只吸引到一位買家，讓她十分訝異。

波薩克最近代理一棟位於艾佛瑞特（Everett）有五個房間的大屋，定價120萬元，但截至賣家預定查看出價情形的日期，居然沒有任何一個買家出價。

金恩縣的公寓銷售量也有所減少，4月中位數房價比3月下跌4%，成為51萬8000元，但比去年同期高13%。

房價 房地產 西雅圖

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