野雞擾民 夏威夷抓捕成效不佳

夏威夷野雞擾民，居民不勝其擾，積極向政府當局尋求解決方案。(Getty Images)

夏威夷長期存在野雞侵擾居民的問題，從市議會到州立法機關，都在討論此項議題。每天黎明到黃昏，雞鳴聲大響，植物被啄食、菜園因此枯竭，院子被挖洞，雞群家禽入侵社區，房屋與街道周圍有雞糞，居民們投訴並尋求解決方案，結束干擾折磨。

夏威夷州 參議員米賽盧查(Bennette Misalucah)表示，他的辦公室收到許多來自全州各地的電子郵件與電話相關投訴，不僅只有他所在選區的居民。夏威夷並非野雞原產地，但在歐胡島與可愛島相當常見，甚至被作為當地觀光 紀念品代表物之一。其迅速增加的數量，在夏威夷部分地區已達數千隻，刺耳雞鳴聲讓鄰居不勝其擾。

檀香山市議會在上周舉行市議會會議上，透露已花費近7000元在五個地區設置陷阱，但僅捕獲67隻雞，捕獲每隻雞的成本約104元。檀香山市消費者服務部門主任八尋(Kimberly Hashiro)在會議中表示，需要花更多時間尋找設置地點，但他也自社區聽見不同聲音，部分人士對是否針對處理野雞問題而支出經費，表達質疑之意。

野雞在夏威夷存在已久。當地傳說認為是1992年颶風 造成自然破壞的產物，當年颶風摧毀雞舍、並將雞放出到野外。另一方面，根據2015年一項研究，牠們似乎是波西尼亞人於800多年前、帶到島上的祖傳紅原雞(red jungle fowl)的後代，與被放出的野雞交配。

居民指出，野雞數量於過去幾年明顯增加，難以管理。夏威夷社區的住宅與商業機構周圍，處處可見到野雞不受控制地擴散，雞鳴聲從日出開始，一直持續到黃昏，過去曾安靜祥和的社區，生活品質正因此惡化。近年來，由於野雞出沒各處，蔬菜或糧食播種後立即被野雞啄食，所有圍欄與護網都徒勞無功。

當局除了建議居民向市議會投訴、或聯絡野生動物清除服務機構外，缺乏解決方法。因此，米賽盧查起草一項法案，進行一項為期五年的研究，確定管理持續繁殖的野雞群種的最佳方法，內容包括具有成本效益與人道的解決方案，例如開立可有效控制野雞群種的避孕誘餌。

法案最初在歐胡島進行研究，之後擴及全州，因為州參議院健康委員會收到許多投訴野雞的抱怨聲浪。法案提出後，受到廣泛支持，然而，最終卻在提交眾議院之後，未獲通過。不過，米賽盧查表示，夏威夷州與各城市都在積極解決相同問題。任何關於此問題的新法案，都須於明年州立法機關例會召開時提出。在此之前，針對野雞侵擾社區的問題，民眾仍需積極應對。