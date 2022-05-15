報告：夏威夷2019年直升機墜毀事件 100%可預防

夏威夷可愛島擁有陡峭的海岸懸崖與多山地形，經常發生快速變化的氣候系統，可能迅速改變飛行狀況，特別是在冬季月份。(Getty Images)

聯邦調查人員將2019年在夏威夷 可愛島發生的致命直升機墜毀、釀成七人死亡悲劇意外事件，歸咎於飛行員決定在天候不佳情況下繼續飛行，並於10日報告中指責監管機構，對這些熱門島嶼空中行程，監管不周全。

「國家運輸安全委員會」(National Transportation Safety Board)表示，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)延遲安裝航空氣象攝影 機，其可能會提醒飛行員注意可愛島山區的大霧天候。委員會指出，聯邦航空局未能確保要求夏威夷空中遊覽行程飛行員，必須接受應對處理惡劣天氣的訓練。

安全委員會主席赫曼迪(Jennifer Homendy)表示，委員會成員指出，飛行員是墜機 事故的成因，導致機上七人全部罹難。她也對聯邦航空管理局扮演角色感到疑慮，「事實是這場悲劇根本不應該發生。這是100%可預防的。聯邦航空局對夏威夷空中旅遊團的安全監督很少。聯邦航空管理局應在安全問題上處於領導地位，而非將他們的責任推給這些原本應被監管的旅遊業者。」

可愛島擁有陡峭的海岸懸崖與多山地形，經常發生快速變化的氣候系統，可能迅速改變飛行狀況，特別是在冬季月份。

墜機事故的肇事飛機是由「Safari Aviation」公司營運的旅遊直升機，機上載有一名飛行員以及六名乘客，乘客包括三名成人與三名兒童，最小的只有10歲。當時天氣變化不定，機身在知名的納帕利海岸(Na Pali Coast)附近墜毀。有目擊者與其他飛行員通報，墜機時有大霧和雨，能見度低，一些飛行員見到此情況已將飛機掉頭返回。

肇事飛機飛行員是69歲馬特羅(Paul Matero)，曾於2010年因大麻檢測陽性而被吊銷執照，但飛行證書於2012年恢復。墜機後的毒物理學報告並未發現馬特羅身上有毒品反應。

聯邦航空局表示，已在夏威夷五個地點安裝氣象攝影機，其中兩個在可愛島，但墜機地點並未裝設。當局計畫至明年年底之前，在夏威夷六個島嶼再安裝21個氣象攝影機。航空局在阿拉斯加使用氣象攝影機已超過20年。

國家運輸安全委員會並未發現這架失事直升機存在機械問題，但指出「Safari Aviation」缺乏確認安全風險的正規程序，導致事故發生。

聯邦航空局表示，已開始制定法規，要求旅遊業者與包機經營業者採用安全管理系統，以辨識並最小化風險。航空局聲明指出，空中旅遊業者可申請「安全管理系統」計畫，當局正制訂規則，讓系統滿足營運要求。

安全委員會以4：0通過墜機可能原因大綱，以及十項安全建議，其中有八項直接針對聯邦航空局。也更新過去向航空局提出的其他建議，包括要求為旅遊直升機改裝所謂「黑盒子」，以便在墜機後協助調查人員進行調查。

目前，聯邦航空局要求空中救護直升機上使用這些設備，直升機製造商在部分型號機上也包括這些設備。當局鼓勵空中旅遊業者為飛機配備飛行資料紀錄器，並考慮將這些設備列為必備裝置。