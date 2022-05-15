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華盛頓州疫情回升 金恩縣每10萬人1000例 官員籲戴口罩

編譯組／西雅圖電
華盛頓州最近新冠病例明顯增加，衛生官員呼籲民眾在室內重新戴上口罩。（美聯社）
華盛頓州最近新冠病例明顯增加，衛生官員呼籲民眾在室內重新戴上口罩。（美聯社）

儘管華盛頓州民眾已逐漸重拾正常生活，大眾運輸系統、餐廳和酒吧變得擁擠。但最近幾周新增病例率再次回升，被科學家、政府官員和衛生專家稱為新一波疫情

華盛頓州大（Washington State University）社會與衛生心理學副教授麥格南（Renee Magnan）說：「疫情現在存在高度不確定性。我們都聽過疫情疲乏（pandemic fatigue），人們已經厭倦採取防疫措施。我發現，在某些方面，當局快速改變防疫規定，會讓人們有挫折感。」

不過，佛萊德哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）疫苗與傳染病學家施佛（Josh Schiffer）表示，即使面對挫折和疲乏，也難以忽視最新的新冠疫情趨勢。

施佛說：「我很了解人們為十麼會感到困惑，雖然現在確診率很高，但我們不再像從前那樣精確統計病例，也不再像從前那麼關心疫情，這的確讓人感到不安。」

3月時，施佛把室內口罩令的結束比喻是一項「自然實驗」，實驗所得的一個結果，似乎是日常生活中持續存在的不安。

華州州長英斯利（Jay Inslee）2月宣布將取消室內口罩令時表示，他正在等待華州的新冠人均住院率降至每10萬人中只有5人，而華州確實在3月首周達成了這個目標。新數據顯示，華州一周單日平均死亡人數創下疫情爆發以來新低，每10萬人中只有0.2人死亡。此外，一周單日平均住院人數也降為每10萬人中只有4.5人。

華州目前一周單日平均感染率已上升到每10萬人中有185例，但仍遠低於Delta和Omicron疫情時的感染率。不過，金恩縣的一周單日平均感染率已飆升至每10萬人中有1000例，是4月初的三倍。

金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）上個月表示，病例增加是可預期的，代表解除防疫規定的速度應該放緩，但他們現階段尚無恢復口罩令的計畫。

繼華康縣（Whatcom County）之後，史諾霍米許縣（Snohomish County）上周也被聯邦疾病防治中心（CDC）列為「中等社區傳播風險」地區。史諾霍米許縣衛生局局長史彼特斯（Chris Spitters）建議所有居民加強防疫措施，特別是使用口罩。

華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）發言人查波羅斯基（Beth Zborowski）上周表示，和過去幾波疫情相比，這波疫情的死亡和住院人數算低。她說：「整個醫療系統仍然很脆弱，人員仍然短缺，民眾也要求進行他們延遲多時的醫療服務。我們已呼籲民眾遵守公共衛生指示，在室內重新戴上服貼性良好的口罩，或把活動改在戶外舉行，以減緩病毒的傳播。」

疫情 口罩 防疫

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