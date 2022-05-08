「羅訴韋德案」若被推翻 來華盛頓州墮胎人數將增385%

研究認為，若女性墮胎權被推翻，從外州到華盛頓州墮胎的人數會大增385%。圖為民眾3日手持支持墮胎權標語，在華盛頓州首府奧林匹亞國會大廈前反對推翻墮胎權。（美聯社）

聯邦最高法院擬推翻保護墮胎 權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），掀起美國抗議浪潮。萬一「羅訴韋德案」被推翻，可能會有成千上萬的外州居民前來華盛頓州 墮胎。

支持墮胎權的古特馬克研究院（Guttmacher Institute）指出，如果墮胎是否合法完全交由各州決定，美國可能有多達26州一定或可能禁止墮胎。在這26州當中，有13個州已經通過「自動生效法」（trigger law），意即「羅訴韋德案」一旦遭到推翻，州內將即刻禁止絕大多數墮胎行為。

古特馬克研究院估計，若這26州實施禁止墮胎令，從外州前來華盛頓州墮胎的民眾將大增385%。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）最新的相關數據，華盛頓州2019年每1000名15到44歲的女性中，有11.4人墮胎。2019年在華盛頓州接受墮胎手術的1萬7262人中，有848人來自外州，占5%，大部分來自愛達華州和蒙大拿州。愛達華州已通過一項「自動生效法」，禁止在受孕六周後墮胎。蒙大拿州則立法禁止受孕滿20周者服用墮胎藥或進行墮胎手術，但這項法律目前被禁止執行。

未來可能前來華盛頓州墮胎的還有俄勒岡州 和內華達州的居民，因為當地人均墮胎診所數量較少。

儘管俄勒岡州2017年已經全面讓墮胎合法化，但古特馬克研究院預測，俄勒岡州未來不會記錄開車前往當地墮胎人數的改變。截至2017年，俄勒岡州將近80%的縣沒有墮胎診所，大部分的墮胎診所都位於5號公路沿線，使住在偏遠地區的婦女難以墮胎。

1970年，華盛頓州通過讓孕期初期墮胎合法化，是「羅訴韋德案」勝訴後美國第一個讓墮胎合法化的州。1991年再通過「生育隱私法」（Reproductive Privacy Act），將「羅訴韋德案」編纂進華盛頓州法律。

自此，華盛頓州頒布了一系列生育健康法令，包括2018年通過要求提供孕期護理的保險計畫必須涵蓋墮胎和墮胎護理。

華盛頓大學（University of Washington）法學院教授萊斯（Terry Price）表示，墮胎禁令和限制對較富裕的人士來說影響較小，因為他們有能力旅行，有雇主提供的假期和帶薪病假。

萊斯說：「這些禁令和限制大大影響了低收入婦女，尤其是非裔、原住民和其他少數族裔女性。」