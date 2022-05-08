我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

「羅訴韋德案」若被推翻 來華盛頓州墮胎人數將增385%

編譯組／西雅圖電
研究認為，若女性墮胎權被推翻，從外州到華盛頓州墮胎的人數會大增385%。圖為民眾3日手持支持墮胎權標語，在華盛頓州首府奧林匹亞國會大廈前反對推翻墮胎權。（美聯社）
研究認為，若女性墮胎權被推翻，從外州到華盛頓州墮胎的人數會大增385%。圖為民眾3日手持支持墮胎權標語，在華盛頓州首府奧林匹亞國會大廈前反對推翻墮胎權。（美聯社）

聯邦最高法院擬推翻保護墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），掀起美國抗議浪潮。萬一「羅訴韋德案」被推翻，可能會有成千上萬的外州居民前來華盛頓州墮胎。

支持墮胎權的古特馬克研究院（Guttmacher Institute）指出，如果墮胎是否合法完全交由各州決定，美國可能有多達26州一定或可能禁止墮胎。在這26州當中，有13個州已經通過「自動生效法」（trigger law），意即「羅訴韋德案」一旦遭到推翻，州內將即刻禁止絕大多數墮胎行為。

古特馬克研究院估計，若這26州實施禁止墮胎令，從外州前來華盛頓州墮胎的民眾將大增385%。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）最新的相關數據，華盛頓州2019年每1000名15到44歲的女性中，有11.4人墮胎。2019年在華盛頓州接受墮胎手術的1萬7262人中，有848人來自外州，占5%，大部分來自愛達華州和蒙大拿州。愛達華州已通過一項「自動生效法」，禁止在受孕六周後墮胎。蒙大拿州則立法禁止受孕滿20周者服用墮胎藥或進行墮胎手術，但這項法律目前被禁止執行。

未來可能前來華盛頓州墮胎的還有俄勒岡州和內華達州的居民，因為當地人均墮胎診所數量較少。

儘管俄勒岡州2017年已經全面讓墮胎合法化，但古特馬克研究院預測，俄勒岡州未來不會記錄開車前往當地墮胎人數的改變。截至2017年，俄勒岡州將近80%的縣沒有墮胎診所，大部分的墮胎診所都位於5號公路沿線，使住在偏遠地區的婦女難以墮胎。

1970年，華盛頓州通過讓孕期初期墮胎合法化，是「羅訴韋德案」勝訴後美國第一個讓墮胎合法化的州。1991年再通過「生育隱私法」（Reproductive Privacy Act），將「羅訴韋德案」編纂進華盛頓州法律。

自此，華盛頓州頒布了一系列生育健康法令，包括2018年通過要求提供孕期護理的保險計畫必須涵蓋墮胎和墮胎護理。

華盛頓大學（University of Washington）法學院教授萊斯（Terry Price）表示，墮胎禁令和限制對較富裕的人士來說影響較小，因為他們有能力旅行，有雇主提供的假期和帶薪病假。

萊斯說：「這些禁令和限制大大影響了低收入婦女，尤其是非裔、原住民和其他少數族裔女性。」

墮胎 華盛頓州 俄勒岡州

上一則

西雅圖健康保健博覽會 疫後復辦

下一則

德州申請失業救濟人數 全美第13高

延伸閱讀

聯邦大法官有意推翻墮胎法案 人工流產在德州恐成重罪

聯邦大法官有意推翻墮胎法案 人工流產在德州恐成重罪
墮胎法受關注 大華府3地規定不一

墮胎法受關注 大華府3地規定不一

墮胎議題送民主黨大禮 年底選戰可能不利共和黨

墮胎議題送民主黨大禮 年底選戰可能不利共和黨
員工墮胎 愈來愈多金山公司願支付旅費

員工墮胎 愈來愈多金山公司願支付旅費
羅訴韋德案若遭推翻 下一戰線是墮胎藥？

羅訴韋德案若遭推翻 下一戰線是墮胎藥？
紐時：羅訴韋德案判例後 下一個戰線將是墮胎藥丸

紐時：羅訴韋德案判例後 下一個戰線將是墮胎藥丸

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
休士頓下沉的速度加上海平面上升，可能會導致這座城市在2100年消失。（休士頓住房局）

全球第十快「沉市」 休士頓2100年恐消失

2022-05-01 16:01
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男