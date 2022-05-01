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西雅圖推特成人用戶比例全美第2高 馬斯克入主恐改變

編譯組／西雅圖電
推特是目前最受西雅圖成人用戶歡迎的前三大社群媒體之一。（美聯社）
推特是目前最受西雅圖成人用戶歡迎的前三大社群媒體之一。（美聯社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）25日宣布與推特達成收購協議，推特進步派用戶聽到這項消息並不太高興，有些甚至威脅要離開推特。

馬斯克收購推特對西雅圖的影響頗大，因為推特在西雅圖十分受歡迎。市調公司尼爾森（Nielsen）最新調查數據顯示，在美國前112大都會區中，西雅圖的推特成人用戶比例為第二高。

這項從2020年6月進行到2021年10月的調查發現，32.5%的西雅圖地區成人用戶表示，他們在過去30天內至少使用過一次推特。比例高於30%的都會區還有其他12個，但唯一高於西雅圖的只有北卡羅萊納州的羅里（Raleigh），為33.2%。

西雅圖都會區包括金恩、皮爾斯和史諾霍米許三縣，年滿18歲的成年人口將近320萬，其中100多萬人說他們在最近30天內曾使用過推特。不過，調查發現，儘管推特在西雅圖享有高人氣，但用戶訪問次數不及臉書和Instagram多。數據顯示，過去30天，75%的西雅圖成人用戶曾使用過臉書，47%曾使用過Instagram。

儘管推特在西雅圖的受歡迎程度沒有臉書和Instagram高，但它對西雅圖的政治和文化產生的影響似乎高於其他社群媒體，因為有太多政界、商界、媒體和娛樂界知名人士都是推特用戶。

保守派人士抨擊推特有左翼偏見，例如，有人指推特限制用戶發出傷害民主黨人的訊息。推特也曾禁止一些高調保守派人士使用其平台，最為人所知的要屬前總統川普。

馬斯克自稱是「絕對的言論自由主義者」，希望減少推特的限制。但許多左傾人士認為，此舉將大開仇恨言論之門，馬斯克也可能重開川普的推特帳戶。

不過，尼爾森調查發現，使用推特的自由派人士多於保守派人士，過去30天內使用推特的民主黨人或傾民主黨人，比共和黨人或傾共和黨人多出15%。

尼爾森的調查訪問了美國近20萬成年人，其中2700多名受訪者住在西雅圖都會區。數據顯示，過去30天，西雅圖有約54%的男性成年人使用過推特，成年女性為46%。

和其他社群媒體一樣，推特用戶的平均年齡比較年輕，西雅圖推特用戶平均年齡為39.5歲，比當地人口平均年齡低了5歲以上。可能是比較年輕的緣故，西雅圖推特用戶單身的比例偏高。

推特 西雅圖 馬斯克

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