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夏威夷歐胡島將大幅限制Airbnb與短租

編譯組／夏威夷電
夏威夷人口眾多的歐胡島將大幅限制Airbnb與短期度假租賃。圖為歐胡島一處住宅區。(Getty Images)
夏威夷人口眾多的歐胡島將大幅限制Airbnb與短期度假租賃。圖為歐胡島一處住宅區。(Getty Images)

夏威夷第三大島歐胡島現在正針對位在檀香山與島上Airbnb、Vrbo與其他短期租賃物業，進行更多限制。檀香山市長布朗加迪(Rick Blangiardi)簽署法案提交市議會，不僅對Airbnbs與Vrbos所在位置增加規範，也對島上大片地區的短期租賃時間加以限制。此舉受到房東與其他短期租賃營運商關注。

布朗加迪26日在記者會上表示，可以感受到島上社區對非法度假出租的強烈不滿。法案是為了讓社區回歸人們生長、家庭成長的地方，而不是成為迷你旅館，社區應是居民居住之地，也是讓歐胡島民眾養家糊口並且為之自豪的住所。

根據檀香山當地媒體「Honolulu Star-Advertiser」報導，法案要求歐胡島大多數地區租賃須至少停留90天。較短期住宿則至少需30天，並僅被允許在位於渡假村區域的物業房源進行，包括Koolina、Kuilima、Makaha與部分威基基地區。

「夏威夷新聞報」(Hawaii News Now)報導，檀香山市議會本月稍早通過法案，以8票對1票通過。僅有一名市議員圖波拉(Andria Tupola)投反對票，她的選區位在歐胡島西部，表示擔憂過去法規對非法出租物業已不再適用。

「Honolulu Civil Beat」報導指出，法案將於180天內生效，將對短期租賃施加新限制，例如要求住宅區租用的任何房間都需有停車位，並禁止非法經營者對物業進行廣告推銷。

這項立法的支持者認為，尤其在疫情期間，並未加以限制的短租，已導致檀香山租金飆漲。支持人士指出，遊客已擠滿住宅區，他們先前的大部分時間是在威基基與其他鄰近地區度假。旅館業者也支持這項法案。

但是，法案相關爭論持續緊繃，短期租賃房東與業者對法案提出質疑，理由是其損害業主權益，並予旅館以特權。「世界衝浪聯盟」(World Surf League)也表達反對法案，認為可能對聯盟在夏威夷舉辦所有衝浪賽事構成障礙。

Airbnb也對法案表達關切，致信給市議會指出，擔憂「法案實施將可能不被州法允許」，並可能導致特殊租房個案使用租賃平台面臨困難，例如第一線急救人員與災難工作人員。

儘管如此，社區居民仍堅持認為，法案可能有助於緩解夏威夷持續的住房危機。居民表示，短期租賃對社區和當地居民產生的負面影響，遠遠超過住宅區向旅遊業開放所帶來的任何經濟利益。

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