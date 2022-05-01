慈濟佛誕節祈福法會 5月7日全球同步舉行

5月7日星期六，慈濟將在全球同步舉行佛誕節全美英語浴佛暨跨宗教祈福法會，慈濟夏威夷 分會誠邀僑界人士參加佛誕日的跨宗教祈福。

佛教徒於每年5月第二個星期以浴佛儀式慶祝佛陀誕辰，在佛教傳統中，佛陀代表我們內在真如心、慈悲清淨的本性。在佛誕節，我們以虔誠的心聚匯在一起，發願為自己、家人和社區帶來和平，希望通過我們的共同祈禱，世界將實現和平與和諧。

此次的跨宗教浴佛暨跨宗教祈福活動將包括直播慈濟台灣花蓮本會的莊嚴浴佛儀式，歡迎不同宗教信仰和背景能透過浴佛儀式體驗自我省思和感恩的實踐。浴佛儀式是我們決心為世界眾生盡一份力的最佳機會。非常期待您能夠和我們一起共襄盛舉。

全美英語浴佛暨跨宗教祈福法會，慈濟夏威夷分會定於5月7日星期六中午12時舉行。慈濟夏威夷分會地址，1238 Wilhelmina Rise, Honolulu, HI 96816。由於疫情 期間，活動人數受限，有意參加者，請於5月3日前上網報名。網址： https://tzuchi.us/BuddhaDay ，或電808-737-8885。