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夏威夷機場、公交 不強制戴口罩 航空公司與城市巴士跟進

編譯組／夏威夷電
聯邦法官作出裁決後，夏威夷當局隨即宣布，旅客將無須在機場與搭乘公共交通工具佩戴口罩。(美聯社)
聯邦法官作出裁決後，夏威夷當局隨即宣布，旅客將無須在機場與搭乘公共交通工具佩戴口罩。(美聯社)

聯邦法官推翻美國疾病控制與防治中心(CDC)要求於5月之前仍需在搭乘公共交通工具配戴口罩的決定之後，夏威夷隨即宣布，夏威夷機場與公交工具將不再需要戴口罩。夏威夷島上旅客在飛行、搭乘公交TheBus或過境井上國際機場(Daniel K. Inouye International Airport)與其他交通樞紐中轉時，都無須戴口罩。

不過，美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration)指出，CDC持續建議民眾「此時在室內公共交通環境」(in indoor public transportation settings at this time)最好仍戴口罩，但不再執行過去強制規定。

夏威夷當局18日聲明指出：「運輸安全管理局(TSA)將不再執行安全指令與緊急修正內容、要求在公共交通與交通樞紐戴口罩的規定。此規定立即生效。」航空公司與城市巴士也紛紛跟進。檀香山交通服務部門宣布，19日開始，TheBus與Handi-Van公交乘客可自行選擇是否佩戴口罩。

夏威夷航空(Hawaiian Airlines)發言人達斯瓦(Alex Da Silva)證實，所有員工與飛行員都可將口罩留在家中。他表示，請求顧客耐心與理解，公司將更新所有公告以反映這項改變。也建議旅客隨時了解情況，遵循在出發地或目的地機場時，戴口罩規定要求可能仍然有效。

與其他大型航空公司一樣，達美航空(Delta)表示，在所有國內航班與大部分國際航班上，所有機場員工、機組人員與顧客，現都可自己選擇是否佩戴口罩。

交通運輸系統強制口罩令原本定於18日截止。在CDC指引之下，TSA上周宣布延長口罩令兩周，以協助減少BA.2 Omicron變種病毒感染增加。然而，針對口罩令延長，由前總統川普任命的美國地方法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)做出裁決，推翻拜登政府和CDC關於新冠疫情期間在公共交通工具佩戴口罩的强制性防疫制度。拜登政府則可能對米澤爾的決定提出上訴。

Omicron疫情上個月開始減退，夏威夷州與縣府取消新冠限制，包括全州範圍內的室內口罩規定與針對抵達夏威夷島嶼遊客的「安全旅行」(Safe Travels)疫苗或檢測要求。

根據法官裁決，夏威夷公立學校與夏威夷大學的教室，目前仍是夏威夷居民必須佩戴口罩的部分地點之一。夏威夷代理學區總監Keith Hayashi發信給家長表示，至少在這個學年度結束之前，仍須戴口罩，大家共同努力讓學校保持開放與安全。

口罩 夏威夷州 機場

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