回職場沒興趣 西雅圖僅1/3辦公室有人使用

數據顯示，西雅圖上周辦公室使用率僅略高於30%，和灣區舊金山、聖荷西差不多。（Getty Images）

西雅圖 地區許多公司最近開始重開辦公室。為了吸引員工回歸職場，企業打出提供披薩和其他所有快被人遺忘的面對面工作樂趣的訴求。然而，許多辦公室上班族的反應卻是「嗯…」，讓為西雅圖的復甦傷透腦筋的人非常沮喪。

根據凱索系統（Kastle Systems）的統計，西雅圖大都會 區的辦公室上周只有三分之一有人使用，雖然情況比1月初時有所改善，但遠落後於美國其他許多大都會區。凱索系統位於華府地區，是一家辦公室保全公司，他們使用來自數千棟商業建築物的出入卡系統數據，每周公布美國十大都會區的辦公室使用率。

儘管西雅圖不在凱索系統追蹤的十大都會區名單中，但他們表示，和西雅圖有類似人口結構的加州舊金山 和聖荷西，是西雅圖的代表指標。以此做為基礎，西雅圖上周的辦公室使用率約在33%左右，介於聖荷西（34.6%）和舊金山（31.8%）之間。這與西雅圖市中心協會（Downtown Seattle Association）3月底追蹤的當地辦公室使用率33%幾乎一致。

在凱索系統追蹤的十大都會區中，上周辦公室使用率以德州奧斯汀的62.4%最高，同州的休士頓以56.3%排第二。究竟為何西雅圖和舊金山的辦公室使用率會落後其他都會區這麼多？凱索系統主席艾恩（Mark Ein）表示，原因部分出自政府和社會對新冠疫情的態度。

和許多藍州都會區相比，紅州都會區的防疫封鎖沒有那麼嚴格，社區重開也較早。例如，德州的口罩令早在2021年3月就取消，比金恩縣早了一年。

不過，艾恩表示，這只是其中一項原因。新冠疫情爆發時間較早、受創情況較嚴重的都會區，例如紐約和西雅圖，辦公室使用率恢復得就會比較慢。大型科技中心所在的都會區也是一樣，因為科技公司較容易轉型為遠距工作，而且，因為科技業雇主願意做出任何努力避免人才流失，所以科技業雇員在家工作的比例大於其他行業。

此外，許多在疫前主要依賴大眾運輸系統通勤的都會區，例如西雅圖、紐約和舊金山，他們現在的辦公室使用率都低於主要交通方式為非大眾運輸系統的都會區，例如休士頓和達拉斯。艾恩表示，許多上班族覺得自己開車要比搭乘地鐵或巴士來得安心，這也是為何美國的大眾運輸系統載客率至今只恢復到疫前的62%的原因。

大部分專家都表示，要恢復辦公室使用率可能得花上數年的時間，意味著就算目前使用率嚴重落後的西雅圖，未來辦公室使用率最終還是會提高。西雅圖市中心協會預測，隨著天氣回暖、城市公共安全獲得改善，未來幾個月人們應該會加速回到市中心。