瀆職？夏威夷眾議員卡赫勒沒去華府上班 可能籌劃選州長

夏威夷聯邦眾議員卡赫勒自今年1月份以來就未去過華府，已有數個月時間都由其他議員代表投票。(美聯社)

夏威夷聯邦眾議員卡赫勒(Rep. Kai Kahele)自今年1月份以來就未去過華府 ，已有數個月時間都由其他議員代表投票 。當他於2019年宣布競選夏威夷第二國會選區眾議員時，曾向未來選民承諾，會在華府並完成工作。今昔形成強烈對比。

夏威夷新聞媒體Civil Beat針對卡赫勒的投票紀錄分析，發現過去四個月中，他花很少時間在華府。卡赫勒不僅未參加拜登總統的國情咨文演講，也是在華盛頓特區與聯邦交通管理局、針對檀香山100億元鐵路項目未來發展市政會談的夏威夷州 聯邦代表團唯一缺席成員；眾議院軍事委員會聽證會上周討論國防部2023年財政年度7730億元預算申請，他也未出席。

2022年截至目前，他本人僅於1月份的3天曾親自出席投過5次票。剩下的120票，包括4月2日他曾在新聞稿吹捧的大麻合法化，則是透過代理人投票，意味著他要求同僚議員代表他投票，自己留在夏威夷。

在去年12月之前，卡赫勒僅透過代理投票49次，大部分是於2021年3月夏威夷遭受歷史性洪水期間。去年12月初，他還經常到華府出差，質詢海軍高級官員、關於歐胡島紅山燃料儲存設施洩漏導致數千戶家庭飲用水有毒時，成為頭條新聞。但不久之後，幾乎所有時間都在夏威夷。

卡赫勒拒絕談論有關他在華府缺席。辦公室也拒絕提供過去4個月的工作日程表。然而，他曾透露，正認真考慮2022年競選州長。

夏威夷太平洋大學傳播學教授哈特(John Hart)表示，長期缺席而沒有解釋，並不尋常。他認為，民主黨領導層傾向希望他留在華府，公眾質疑他為何不在華府問政是合理的。對大部分人來說，若不去上班，別人會問原因，若沒有一個好理由，之後會產生不良後果。

根據提交給眾議院辦公室信函內容，包括一封日期為4月4日的信，卡赫勒寫道他由代理人投票是「由於持續公共衛生緊急情況。」不過，他的社交媒體顯示，他在夏威夷島嶼間旅行，與當地官員與選民會見並舉行記者會，同時爭取角逐州長一職。

卡赫勒也持續擔任「夏威夷航空」飛行員工作，根據他近來在眾議院公布財務報告，這份工作2020年支付他12萬元。國會議員年薪為17萬4000元。

有人擔憂，卡赫勒並未完全參與所屬委員會、監督交通及軍事議題，這是夏威夷的兩個重要項目。他的辦公室也未處理相關事宜。

目前代理投票僅允許在眾議院進行，2020年5月獲得批准以因應新冠疫情。當時尚無針對新冠病毒的疫苗，眾議院領導人期望限制成員與工作人員的接觸。自此之後，代理投票措施被原本不能在華府的成員運用，例如育嬰假或其他醫療緊急情況。

若卡赫勒放棄眾議員席位，將成為在華府代表夏威夷任期最短的政治人物之一。他於2016年被任命為夏威夷州參議院議員，之後宣布競選國會議員，當選後成為夏威夷建州以來第二位在國會任職的原住民。