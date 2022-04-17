瀆職？夏威夷眾議員卡赫勒沒去華府上班 可能籌劃選州長
夏威夷聯邦眾議員卡赫勒(Rep. Kai Kahele)自今年1月份以來就未去過華府，已有數個月時間都由其他議員代表投票。當他於2019年宣布競選夏威夷第二國會選區眾議員時，曾向未來選民承諾，會在華府並完成工作。今昔形成強烈對比。
夏威夷新聞媒體Civil Beat針對卡赫勒的投票紀錄分析，發現過去四個月中，他花很少時間在華府。卡赫勒不僅未參加拜登總統的國情咨文演講，也是在華盛頓特區與聯邦交通管理局、針對檀香山100億元鐵路項目未來發展市政會談的夏威夷州聯邦代表團唯一缺席成員；眾議院軍事委員會聽證會上周討論國防部2023年財政年度7730億元預算申請，他也未出席。
2022年截至目前，他本人僅於1月份的3天曾親自出席投過5次票。剩下的120票，包括4月2日他曾在新聞稿吹捧的大麻合法化，則是透過代理人投票，意味著他要求同僚議員代表他投票，自己留在夏威夷。
在去年12月之前，卡赫勒僅透過代理投票49次，大部分是於2021年3月夏威夷遭受歷史性洪水期間。去年12月初，他還經常到華府出差，質詢海軍高級官員、關於歐胡島紅山燃料儲存設施洩漏導致數千戶家庭飲用水有毒時，成為頭條新聞。但不久之後，幾乎所有時間都在夏威夷。
卡赫勒拒絕談論有關他在華府缺席。辦公室也拒絕提供過去4個月的工作日程表。然而，他曾透露，正認真考慮2022年競選州長。
夏威夷太平洋大學傳播學教授哈特(John Hart)表示，長期缺席而沒有解釋，並不尋常。他認為，民主黨領導層傾向希望他留在華府，公眾質疑他為何不在華府問政是合理的。對大部分人來說，若不去上班，別人會問原因，若沒有一個好理由，之後會產生不良後果。
根據提交給眾議院辦公室信函內容，包括一封日期為4月4日的信，卡赫勒寫道他由代理人投票是「由於持續公共衛生緊急情況。」不過，他的社交媒體顯示，他在夏威夷島嶼間旅行，與當地官員與選民會見並舉行記者會，同時爭取角逐州長一職。
卡赫勒也持續擔任「夏威夷航空」飛行員工作，根據他近來在眾議院公布財務報告，這份工作2020年支付他12萬元。國會議員年薪為17萬4000元。
有人擔憂，卡赫勒並未完全參與所屬委員會、監督交通及軍事議題，這是夏威夷的兩個重要項目。他的辦公室也未處理相關事宜。
目前代理投票僅允許在眾議院進行，2020年5月獲得批准以因應新冠疫情。當時尚無針對新冠病毒的疫苗，眾議院領導人期望限制成員與工作人員的接觸。自此之後，代理投票措施被原本不能在華府的成員運用，例如育嬰假或其他醫療緊急情況。
若卡赫勒放棄眾議員席位，將成為在華府代表夏威夷任期最短的政治人物之一。他於2016年被任命為夏威夷州參議院議員，之後宣布競選國會議員，當選後成為夏威夷建州以來第二位在國會任職的原住民。
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