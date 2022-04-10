南韓防疫鬆綁 民眾「報復性旅遊」首選夏威夷

夏威夷成為南韓民眾「報復性旅遊」首選。(Getty Images)

過去兩年，全球許多民眾因疫情 限制取消旅行計畫。隨著南韓 放寬部分防疫限制，旅遊熱潮已重新展開，民眾開始所謂「報復性旅遊」(revenge travel)。南韓政府已宣布取消對完全接種疫苗的返國旅客的強制隔離，促使民眾爭相預訂海外旅行計畫，夏威夷 則成為南韓民眾旅遊首選。

由飛機航班恢復與增加，可見到旅遊業復甦。南韓第二大航空公司「韓亞航空」(Asiana Airlines)4月3日恢復飛往夏威夷航班，從仁川機場到夏威夷的飛機航班(OZ232) 達到80%載客率。這條航線是自2020年3月停航以來重開的第一條航線。大部分乘客都是出國度蜜月夫妻或家庭旅行，先前出遊計畫因疫情延後。

「夏威夷南韓旅遊局」(Hawaii Tourism Korea)表示，在南韓政府宣布取消入境自我隔離的計畫後，南韓飛往夏威夷的航班預訂率於過去三周增加超過兩倍。依照此趨勢進行，大韓航空(Korean Air)也計畫增加夏威夷航線，開設一周三次航班、並預計於5月增至一周五次飛往夏威夷。飛航將使用更大型飛機波音B747-8i可載客368人，取代原先僅有270-280個座位的A330空中巴士。

夏威夷南韓旅遊局公關與數位行銷經理周凱琳(Caitlin Cho，譯音)表示，在政府宣布取消完全接種返程乘客的檢疫隔離政策後，夏威夷旅遊預訂數量與恢復航班迅速增長，反映了被壓抑的海外旅行需求。隨著此一變化，旅遊局今年將開展行銷夏威夷活動，教育遊客以可持續方式深入體驗夏威夷。

此外，夏威夷旅遊計畫產品銷售也增加。根據南韓購物頻道「CJ ONSTYLE」3月18日與旅行社「Kyowon KRT」播出夏威夷旅行團產品，一小時內約有1200份訂單，訂單總金額超過90億韓元、約為750萬美元。

夏威夷南韓旅遊局報告指出，3月下旬，經由「現代居家購物」(Hyundai Home Shopping)電視購物頻道銷售「Interpark Tour Hawaii」旅遊套裝產品，70分鐘直播節目吸引約5200份訂單。根據南韓旅遊公司「Interpark Tour」統計，海外旅遊票券預訂量也比去年大增873%。

夏威夷南韓旅遊局補充說，報復性消費現象也可望增加。南韓政府正積極配合恢復國際航班。旅遊局報告指出，南韓國土交通省正致力於年底之前、將國際航班恢復到2019年疫情前水平的50%。

南韓當地除了放寬旅遊限制外，私人社交聚會人數限制以自8人增加至10人；餐館、酒吧與其他室內空間也可營業至午夜。若疫情持續放緩，大多數社交距離限制將可能被解除。南韓政府官員們正密切觀察未來兩周數字變化。