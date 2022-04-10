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西雅圖過半地區 家庭「年收破10萬」

編譯組／西雅圖電
人口普查數據顯示，西雅圖現在超過半數的地區主要由年收入10萬元以上的家庭所組成。（Getty Images）
人口普查數據顯示，西雅圖現在超過半數的地區主要由年收入10萬元以上的家庭所組成。（Getty Images）

六位數年收入對許多美國民眾來說仍遙不可及，美國年收入在10萬元以上的家庭不到三分之一，但西雅圖有超過半數的地區，主要由年收入10萬元以上的家庭所組成。

2020年人口普查數據顯示，西雅圖超過一半的人口普查區主要由年收入10萬元以上的家庭所組成，這是西雅圖首次達到這個里程碑。西雅圖共有177個人口普查區，其中93個區半數以上的家庭年收入超過10萬元，比例為53%。

這些高收入的人口普查區大部分都位於普吉灣（Puget Sound）或華盛頓湖（Lake Washington）沿岸，北部和中部一些非濱海地區也是高收入區。六位數年收入家庭比例最高的是羅若赫斯特區（Laurelhurst），高達91%，其次是馬卓納丹尼布雷恩區（Madrona/Denny-Blaine）和蒙特湖區（Montlake），比例為79%。

上述的高收入區大部分都是屋主自住的獨棟屋住宅區，但在過去十年裡，西雅圖許多都會區也變得十分富裕。西雅圖家庭年收入最高的前十個地區當中，有三個位於中部，它們是西湖區（Westlake）、貝爾鎮（Belltown）和南湖聯合區（South Lake Union）西區，這裡的住房大多是公寓，這三個地區超過七成的家庭年收入在六位數以上。

西雅圖主要由年收入低於六位數的家庭所組成的人口普查區有84個，主要集中在雷尼爾谷（Rainier Valley）和西雅圖西部。有12個區半數以上家庭年收入不足5萬元，主要分布在西雅圖北部的華盛頓大學（University of Washington）周邊，當地人口許多都是大學生，足以說明收入低下的原因。

其他大部分家庭年收入低於5萬元的地區大多位於市區，包括苦澀湖區（Bitter Lake）最北端、北門區（Northgate）部分區域、華埠國際區、耶斯勒台（Yesler Terrace）和燈塔山（Beacon Hill）部分區域。

比較奇怪的是，西雅圖年收入介於5萬元到10萬之間的家庭是最罕見的。這個收入在美國通常被稱為中等收入，但在西雅圖，沒有任何一個人口普查區主要由這個收入程度的家庭所組成，最接近的是內灣區（Interbay），當地47%的家庭年收入介於5萬元到10萬元之間。

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