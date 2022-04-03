亞馬遜首個工會紐約成立 西雅圖勞工也蠢蠢欲動

紐約史泰登島亞馬遜倉庫投票通過成立工會，工會組織者在投票結果公布後對媒體發表談話。（美聯社）

4月1日，紐約史泰登島（Staten Island）一家亞馬遜倉庫的勞工投票通過成立美國第一個亞馬遜工會，成為歷史性里程碑。這個由勞工領導的獨立團體「亞馬遜工會」（Amazon Labor Union），有2654名會員投票同意組成工會，2131名會員反對。團體組織者史莫斯（Chris Smalls）在投票結果公布後推文說：「歡迎來到美國第一個亞馬遜工會。」

服務業雇員國際工會（Service Employees International Union）西雅圖分部會員哈希（Kayla Haughey）說：「意識到許多人和我有類似的處境，甚至更糟，看到他們團結起來，我不禁感到驕傲和快樂。我認為，我們可以利用這個趨勢，點燃本地的火，鼓舞更多的人。」

史泰登島另一個亞馬遜倉庫預計會在本月投票決定是否組成工會。史莫斯表示，他正在推動紐約州另外兩個亞馬遜倉庫舉行投票。

金恩縣勞工委員會（Martin Luther King, Jr. County Labor Council）執行財務秘書賈羅（Katie Garrow）說：「這是美國基層工會組織浪潮中最新獲得的勝利。人們已厭倦為一家寧願讓員工工作到死也不願失去一個下午利潤的公司全職工作，生活卻仍入不敷出。」

對於1日的投票結果，亞馬遜表示失望，「因為我們相信，和公司保持直接關係對員工最有利」。根據亞馬遜提交給美國勞工部的文件，亞馬遜去年花費400百多萬元進行反工會法律諮詢。

自「亞馬遜工會」開始組織以來，西雅圖地區的工會組織浪潮逐漸加大，在西雅圖中區（Central District）亞馬遜生鮮商店Fresh工作的勞工已組成「亞馬遜雇員聯合會」（Amazon Workers United）。組織者芬克（Joseph Fink）表示，該區另外三家Fresh也已開始組織他們的工會。

艾佛雷特（Everett）和林伍德（Lynnwood）Verizon零售店的員工即將對是否組成工會進行投票，選票已在3月寄給員工，本月將進行計票。位於西雅圖市國會山區（Capitol Hill）的星巴克咖啡店已成立工會，是西雅圖第一個星巴克工會。

受到這股風潮的鼓舞，位於Broadway以北，在全美有35家分店的二手貨店Crossroads Trading Co.的員工也已採取行動，將在本周投票決定是否組織工會。

一個和亞馬遜、微軟和海灣交通局（Sound Transit）簽約合作的保安勞工團體，也計畫利用美國各地亞馬遜倉庫員工成功成立工會的趨勢，讓更多勞工加入他們的工會。