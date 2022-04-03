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夏威夷高齡化 2017年開始人口持續減少

編譯組／夏威夷綜合電
數據顯示，夏威夷人口自2017年開始持續下滑，平均年齡老化。(Getty Images)
數據顯示，夏威夷人口自2017年開始持續下滑，平均年齡老化。(Getty Images)

近日發布的聯邦數據顯示，夏威夷人口持續減少，平均年齡老化。夏威夷州商業經濟發展與旅遊部門經濟長田喜軍 (Eugene Tian)援引最新公布人口統計指出，夏威夷自2017年開始人口持續減少趨勢，截至7月1日的一年當中，人口減少超過1萬人。

於此同時，根據「美國社區調查」(American Community Survey)收集2016至2020年數據，夏威夷老年社區正在增長當中，生活貧困人數略增，儘管夏威夷居民的整體貧窮狀況有所下降。「美國社區調查」2006-2010年與2016-2020年之間的調查內容，居住在夏威夷的65歲以上人口比例增加超過40%。在茂伊縣，老年人口增加比例為67.3%。

「美國退休人士協會」夏威夷州主任羅佩茲(Kealiʻi Lopez)指出，夏威夷長期以來一直是人口快速老齡化地區，隨著越來越多人老化並成為人口中的大多數，她敦促政策制定者必須做更多因應措施，包括長期護理成本、協助民眾為退休儲蓄，並克服社區反對提供年長者可負擔住房，整個社區、整個州都需開始關注這些議題。

根據美國人口普查報告，夏威夷州2010-2020年人口成長7%，但是，夏威夷經濟學家田喜軍指出，夏威夷州人口自2017年開始減少。他認為，人口下降趨勢因素包括出生人數減少、死亡人數增加，還有更多民眾移居食物與住房更可負擔的美國本土。

夏威夷島、可愛島人口增加

不過，夏威夷並非每個縣都可見到人口減縮。檀香山、茂伊縣人口減少的同時，夏威夷與可愛島的人口卻在增加當中。這個現象可能反映當地遷徙模式。遠距辦公允許住在美國本土民眾搬到夏威夷，儘管國際移民減少，許多人2020-2021年期間從美國本土搬到夏州，多個縣可見到人口增長而非減少。

最新數據表明，夏威夷居民過去十年的許多經濟與社會轉變。與2011-2015年相比，有更多民眾於2016-2020年期間擁有健康保險。夏威夷屋主貸款負擔減少，田喜軍認為，此與允許屋主重新貸款較低利率有關。針對2011-2015年與2016-2020年調查數據進行比較時，包括夏威夷在內的美國每一個州，貧困率皆有所下降。但在夏威夷，65歲以上族群人口的貧窮比例略升，自7.6%升至8.3%。

此外，夏威夷居民收入上升，2016-2020年調查數據中，有近49%家庭收入在10萬元以上，2011-2015年調查的此一比例為43%。中等家庭收入則由2011-2015年的7萬5810元，增至2016-2020年的8萬3173元。田喜軍表示，夏威夷一直是全國家庭收入最高的州之一，但夏威夷的家庭規模也最大，多代同堂住在同一屋簷下。

夏威夷州

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