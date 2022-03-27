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翟墨自北冰洋駕帆船再訪夏威夷 僑社晚宴歡迎

僑社記者王鏡平╱報導
夏威夷廣府人聯誼會長何富祥歡迎翟墨。(記者王鏡平╱攝影)
夏威夷廣府人聯誼會長何富祥歡迎翟墨。(記者王鏡平╱攝影)

由廣府人聯誼會會長何富翔與前大陸同胞會會長歐黃豔婷組織的夏威夷僑胞歡迎翟墨自北冰洋駕帆船再訪夏威夷，於夏威夷食囈餐館舉行餐宴，夏威夷僑社踴躍出席歡迎翟墨的晚宴，參加者來自廣府人聯合會、大陸同胞聯誼會、福建聯合總會、五邑聯誼會、潮州會館、東莞世聯總會、東莞商會。

何富翔主持了晚宴，他感謝前大陸同胞會長王華松台前幕後的支援，何富翔邀請僑胞們前去翟墨船上參觀，夏威夷福建聯合總會會長何傳太邀請翟墨去他們聯合總會參觀。

夏威夷州副州長格林接待翟墨及僑社代表。(記者王鏡平╱攝影)
夏威夷州副州長格林接待翟墨及僑社代表。(記者王鏡平╱攝影)

何富翔講述了與翟墨的緣分。14年前，翟墨曾獨駕帆船橫渡太平洋來到夏威夷，由八達旅行社負責接待。翟墨抵達夏威夷港口後，首先遇到的是海關，海關官員質疑這位不速之客突然到訪，不許進關，要求他打道回府，原船離開美國。

此時何富翔機智地的通關人員交涉，解決了進關問題，還發了半年的簽證，否則翟墨險些成了偷渡客。由於何富翔的幫助，翟墨成了第一位持中國護照進入美國的落地簽證者。

歐黃豔婷報告了她與何富翔兩人安排接待事宜，由她負責聯繫檀香山市及州政府共同接待「中國的魯賓遜」。市議員佘貴人（Calvin Say）和福永（Curol Fukunaga）兩人親自接待並贈送紀念品。翟墨對市府人員說，他曾在2008年於市府舉辦過個人畫展。翟墨除了是位航海家，還身兼畫家、電影攝影師及導演。副州長格林（Josh Green）親自接待翟墨，在交談間格林並邀請翟墨未來再回夏威夷。

翟墨對何富翔、歐黃豔婷及王華松等人的熱情款待與協助表示感謝，他此行於2021年6月30日從上海出發，途經韓國、日本、俄羅斯、格陵等地，最後達夏威夷。

夏威夷 簽證 偷渡客

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