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夏威夷熱門景點黑岩 列最易溺水地 浮潛為意外主因

編譯組／夏威夷電
報告指出，夏威夷遊客致命傷害首要原因是海中溺水，浮潛則為海中溺水的主要原因。(Getty Images)
報告指出，夏威夷遊客致命傷害首要原因是海中溺水，浮潛則為海中溺水的主要原因。(Getty Images)

夏威夷北端懸崖Puu Kekaa被稱為「黑岩」(Black Rock)是知名景點之一，位在茂伊島卡納帕里海灘(Kaanapali Beach)，擁有令人驚艷景致、浮潛勝地與夜間懸崖跳水活動。但是，此地也可能是夏威夷每年浮潛相關溺水率最高之地，該處沒有救生員也未標示警告。

當地人可能熟悉其強大水流，但一般遊客可能陷入水域當中，驚慌失措並溺水。今年初，一名52歲加州男子就在Puu Kekaa溺水身亡。

前茂伊消防局海洋安全站長山本(Colin Yamamoto)表示，截至目前，Puu Kekaa是夏威夷第一大溺水之都。自2014-2017年他管理茂伊縣所有救生員，現已退休，致力於推行在Puu Kekaa設置救生員站。

根據夏威夷衛生部門2009-2018年溺水與水上傷害趨勢報告，夏威夷遊客致命傷害的首要原因是海中溺水，排名在車禍與跌倒之前，浮潛則為海中溺水的主要原因。茂伊島的浮潛溺水人數最多，有94人死亡，其次是歐胡島，同一期間有70起浮潛溺水事件。

在茂伊島所有海灘中，Puu Kekaa是發生最多浮潛相關死亡溺水事件的地方，有18名遊客死亡。歐胡島恐龍灣(Hanauma Bay)有28名遊客因浮潛死亡。但Puu Kekaa浮潛溺水致死率最高。

夏威夷衛生部門傷害流行病學家賈拉尼斯(Daniel Galanis)指出，恐龍灣遊客人數是黑岩的十倍，若以人數與意外事件的比例來算，黑岩的浮潛溺水死亡率更高。截至2019年，恐龍灣的每日平均旅客人數為3000人。目前沒有Puu Kekaa的官方遊客統計人數，但是，山本估計，每天約有500-700名遊客。

另外一個令人不安的趨勢是，夏威夷浮潛死亡人數增長速度加快。1994-1998年的5年期間，夏威夷有19人因浮潛死亡；2014-2018年，浮潛死亡人數增至103人。賈拉尼斯認為，因浮潛導致死亡人數增加，可能因為多年來遊客人數也在增加當中，浮潛則是一項很容易從事的活動，「不需要很多設備。需要的設備可以20-30元購買，然後自行到海水浮潛。」

山本表示，浮潛死亡人數增加是因為有更多遊客到訪，也有歸咎於旅遊業者不想嚇跑遊客未提出警示。他指出，旅遊業並未發出有關海洋安全的強力訊息，這也是為什麼發生溺水事件，他們發出訊息非常微弱，不想說出有人溺水、有人死亡，必須謹慎小心。

當山本還在茂伊消防局工作時，提出多種可能改善Puu Kekaa安全的解決方案。包括2017年建議將救生站自溺水事件發生較少地點Hanakaoo、也稱為卡諾海灘(Canoe Beach)，移至Puu Kekaa黑岩。但遭到拉海納(Lahaina)居民與救生員的強烈反對。

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