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台灣華語文學習中心 童振源揭牌 僑界祝賀

西雅圖文教中心王玉鳳╱提供
揭牌儀式。(王玉鳳提供)
揭牌儀式。(王玉鳳提供)

歷經2年計畫籌備，由僑務委員會輔導，發一崇德文教基金會華盛頓分會所成立的台灣華語文學習中心3月20日在西雅圖Renton市舉行揭牌典禮。活動當天邀請僑委會委員長童振源親自揭牌，包括Renton市議會議長Ryan McIrvin、州眾議員Sharon Santos、州眾議員Mia Gregerson、西雅圖社區學院總校長潘壽安、駐西雅圖辦事處處長甄國清、西雅圖文教中心主任吳曉竹、僑務委員陳志賢、僑務諮詢委員吳小燕、邱美瑞、林昭宏、僑務顧問房苔蒂、張良枝、曾淑華、楊豐州、僑務促進委員謝明珠、溫在興等僑務榮譽職人員及社團僑領等，也一同到場為第一家台灣華語文學習中心祝賀加油。

童振源(左4)和貴賓於學校教室內合影。(王玉鳳提供)
童振源(左4)和貴賓於學校教室內合影。(王玉鳳提供)

在鑼鼓聲天祥獅獻瑞的精采表演中，揭幕儀式正式開始。發一崇德文教基金會華盛頓分會理事會林育靜主席首先介紹發一崇德文教基金會華盛頓分會成立的歷史。台灣華語文學習中心林惠伶校長致詞時特別感謝僑務委員會的大力支持，讓美西北區第一家台灣華語文學習中心能正式成立，讓台灣的華語文教育能深耕美西北地區。

童振源肯定發一崇德文教基金會多年來對海外華語文學習教育所做的努力和貢獻，也表達最誠摯的敬意和感謝。童振源提及，僑委會為協助海外僑校爭取海外華語文市場擴展契機，特別推動「台灣華語文學習中心設置計畫」，提供當地18歲以上人士學習華語文及推廣具台灣華語文教學。

童振源進一步說明，華語文在全世界範圍被廣泛使用，是一個對未來工作機會和商業成功具有影響力的語言，更是全世界最具挑戰性的語言。學習華語文成功的關鍵，除了自我努力不懈的學習外，師資、學習材料和合適的學習環境也是不可或缺的。台灣對統文化的珍惜和保存及民主政府制度言論自由保障，正是華語文教育的優勢和資源的重要關鍵。

在童振源、林育靜、林惠伶及主流貴賓的帶領下，台灣華語文學習中心正式揭牌。隨後與會者在林育靜及林惠伶的帶領下，一同參觀台灣華語文學習中心的內部環境，活動最後也在全體與會人士大合影中圓滿落幕。

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