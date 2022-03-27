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童振源訪西雅圖 提出僑委會4大工作目標

西雅圖文教中心王玉鳳提供
委員長童振源致詞。(王玉鳳提供)
委員長童振源致詞。(王玉鳳提供)

僑務委員會童振源委員長於3月18日蒞臨美西北區科技中心西雅圖訪視，並受邀參加由台灣人公共事務委員會西雅圖分會(FAPA Seattle)主辦，大西雅圖台灣同鄉會、客家同鄉會、台灣婦女會及台灣語言協會共同與會的「慶生歡迎會」。

童委員長與鄉親們一起合影。(王玉鳳提供)
童委員長與鄉親們一起合影。(王玉鳳提供)

活動由FAPA會長林正民主持，首先介紹童委員長個人的經驗履歷，代表團隊和鄉親們歡迎童委員長蒞臨西雅圖，並且高度肯定他對台灣鄉親的服務工作。童委員長致詞表示，全球新冠肺炎肆虐期間，台灣在政府的領導和全民配合的努力下，從今年5月本土感染疫情爆發開始，全民堅守防疫陣線，只花77天，從723個確診案例，降到7個案例，精準防堵疫情擴張，讓全世界看到台灣科技防疫的具體成效。

座談會中童委員長除了一一回應台灣鄉親們所提出的建言外，也指出當前僑務工作四大目標，包括「運用新科技與新模式擴大服務僑胞」、「深化全球僑胞與台灣各領域的連結與合作」、「協助僑胞在僑居地生根茁壯」及「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」，同時說明多元面向僑務政策及成果。更強調台灣經濟創新自由表現突出、以及創造出三個讓人驚豔的21，包括出口連續21個月正成長，失業率21年來同期最低，投資率創下21年來最高、還有由「有缺陷的民主」成長至完全民主（Full Democracy）等亮眼表現。

另外為支持台語文化在西雅圖地區的傳承及發展，童委員長於會中特別贈送由僑務委員會所編製的「輕鬆學台語」、「閩南語」等學習教材給台灣語言協會，希望未來在台灣語言協會的積極推動下，讓台語文化也能落地生根的在僑居地發揚光大。活動最後童委員長帶領鄉親們以台語高唱生日快樂歌向三月生日的壽星們祝福，大家並一起合影留念為童委員長西雅圖的旅程留下最深刻的回憶。

西雅圖 疫情 防疫

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