華大實驗室新冠檢測 新增病例25%是BA.2

根據病毒基因定序實驗室公布的數據，華盛頓州的BA.2病例目前已占總新增病例的25%。（美聯社）

華盛頓州 最大的病毒基因定序實驗室表示，Omicron 亞型病毒株BA.2病例現在在華盛頓州總新增病例中所占的比率已上升到25%。

BA.2病毒目前正在華盛頓州穩定傳播中，但研究人員希望，BA.2可能掀起的新一波疫情 ，不會像Omicron一樣造成大量民眾感染、住院和死亡。

華盛頓州傳染病學家林奎斯特（Scott Lindquist）上周表示，最早出現在英國的BA.2今年1月在華盛頓州現蹤，一直保持著低傳播速度，但州衛生局廳和華盛頓大學醫學院臨床病毒學實驗室公布的數據顯示，過去一個月來，BA.2確診病例的比例有所上升。

華盛頓大學病毒學實驗室副主任格林寧格（Alex Greninger）22日說：「BA.2病例過去六周一直在緩慢增加中，我們很想知道，到了4月底、5月初時情況會變成怎樣。」

格林寧格建議居民留意本地疫情狀況，他認為，新冠疫苗，特別是補強針，將繼續提供預防感染者出現嚴重症狀的保護力。他說：「有數據指出，感染過Omicron的民眾會有抵抗BA.2的免疫力，因為從免疫學觀點來看，這兩種病毒株非常相似。 」

根據華盛頓州衛生廳最近公布的數據，BA.2病例比例在2月第一周為3.7%，到2月底增加到9.4%。

自新冠疫情一開始就持續追蹤疫情趨勢的華盛頓大學衛生指標與評估研究院（Institute of Health Metrics and Evaluation）統計，英國上周每日新增27萬例病例，22日降到約26萬例，顯示當地BA.2疫情已走過最高峰。他們預測，英國的新增病例會持續穩定減少到4月底和5月初。

到目前為止，華盛頓州和美國整體還未發現BA.2病例明顯增加。金恩縣最近的報告指出，當地目前平均每日新增163例病例，比上周高出15%。在Omicron疫情1月最高峰期間，金恩縣平均每日新增6642例病例。

林奎斯特說：「我們已經監測BA.2一個多月，它並未像Omicron那樣快速傳播。」