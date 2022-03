前華州眾議員安排收養60烏克蘭兒童 引起質疑

前華盛頓州眾議員謝伊正在波蘭安排烏克蘭孤兒的收養事宜,但引起當地人質疑。(美聯社)

曾被控策畫、參與國內恐怖活動、遭到國會調查的前華盛頓州 極右派眾議員謝伊(Matt Shea),目前正在波蘭一個小鎮安排收養60多名逃到當地的烏克蘭 兒童,並計畫將他們帶到美國。

謝伊表示,他的團隊在遭俄軍襲擊的烏克蘭馬立波(Mariupol)協助拯救了62名兒童和兩名照顧他們的成年人。

不過,國際機構認為,現在正值戰爭混亂時期,並不是收養烏克蘭兒童的適當時機。同時,謝伊的出現,以及缺乏對謝伊團體的了解,引起小鎮卡齊米日多爾尼(Kazimierz Dolny)居民的憂慮。

卡齊米日多爾尼市長助理夏爾尼茲卡(Weronika Ziarnicka)說:「我問過他好幾次:『你們要怎麼安排這些孩子?』他說不關我的事。我的直覺告訴我,這傢伙有問題。他甚至不願意告訴我他姓什麼。」

謝伊接受波蘭電視節目「逆流而上」(Idź Pod Prąd)訪問時稱,他和德州 一個名為「Loving Families and Homes for Orphans」(以下簡稱LFHO)的團體合作。謝伊說:「這是美國一個與烏克蘭家庭一起照顧烏克蘭孤兒的託管機構,最終目的是收養。這項託管計畫已經進行了好幾年。」

LFHO位於德州福和市(Fort Worth),2018年在德州州務卿辦公室註冊。不過,德州衛生與福利廳(Department of Health and Human Services)之下並沒有此類註冊收養機構,LFHO也沒有在負責監督美國參與國際收養服務的機構的「跨國收養認證和扶養實體」(Intercountry Adoption Accreditation and Maintenance Entity,簡稱IAAME)註冊。

卡齊米日多爾尼市長波米亞諾夫斯基(Artur Pomianowski)透過臉書中表示,他曾探視過這些烏克蘭兒童,他們很安全,被照顧得很好。他指出,有關當局正在調查、釐清這件事,在未經當局同意之前,他們不會讓這些兒童離開卡齊米日多爾尼。

波米亞諾夫斯基說:「我不知道謝伊和他的朋友想對這些兒童做什麼,他們給我們的訊息有許多矛盾之處,因此,我們很難相信他們。」

國會委託的一項調查發現,曾任華盛頓州眾議員12年的謝伊曾策畫並參與美國國內的恐怖主義活動,也曾參與三起反政府對峙事件。調查報告公布後,謝伊被華盛頓州眾議會共和黨核心小組要求辭職,他於2020年宣布放棄競選連任。

謝伊曾試圖在華盛頓州東部成立美國第51州,曾散發名為「戰爭的聖經基礎」(Biblical Basis for War)傳單。長期以來,謝伊一直被認為與基督教極端主義運動有關聯,他的妻子維多莉亞(Viktoriya)出生在烏克蘭。