前華州眾議員安排收養60烏克蘭兒童 引起質疑

前華盛頓州眾議員謝伊正在波蘭安排烏克蘭孤兒的收養事宜，但引起當地人質疑。（美聯社）

曾被控策畫、參與國內恐怖活動、遭到國會調查的前華盛頓州 極右派眾議員謝伊（Matt Shea），目前正在波蘭一個小鎮安排收養60多名逃到當地的烏克蘭 兒童，並計畫將他們帶到美國。

謝伊表示，他的團隊在遭俄軍襲擊的烏克蘭馬立波（Mariupol）協助拯救了62名兒童和兩名照顧他們的成年人。

不過，國際機構認為，現在正值戰爭混亂時期，並不是收養烏克蘭兒童的適當時機。同時，謝伊的出現，以及缺乏對謝伊團體的了解，引起小鎮卡齊米日多爾尼（Kazimierz Dolny）居民的憂慮。

卡齊米日多爾尼市長助理夏爾尼茲卡（Weronika Ziarnicka）說：「我問過他好幾次：『你們要怎麼安排這些孩子？』他說不關我的事。我的直覺告訴我，這傢伙有問題。他甚至不願意告訴我他姓什麼。」

謝伊接受波蘭電視節目「逆流而上」（Idź Pod Prąd）訪問時稱，他和德州 一個名為「Loving Families and Homes for Orphans」（以下簡稱LFHO）的團體合作。謝伊說：「這是美國一個與烏克蘭家庭一起照顧烏克蘭孤兒的託管機構，最終目的是收養。這項託管計畫已經進行了好幾年。」

LFHO位於德州福和市（Fort Worth），2018年在德州州務卿辦公室註冊。不過，德州衛生與福利廳（Department of Health and Human Services）之下並沒有此類註冊收養機構，LFHO也沒有在負責監督美國參與國際收養服務的機構的「跨國收養認證和扶養實體」（Intercountry Adoption Accreditation and Maintenance Entity，簡稱IAAME）註冊。

卡齊米日多爾尼市長波米亞諾夫斯基（Artur Pomianowski）透過臉書中表示，他曾探視過這些烏克蘭兒童，他們很安全，被照顧得很好。他指出，有關當局正在調查、釐清這件事，在未經當局同意之前，他們不會讓這些兒童離開卡齊米日多爾尼。

波米亞諾夫斯基說：「我不知道謝伊和他的朋友想對這些兒童做什麼，他們給我們的訊息有許多矛盾之處，因此，我們很難相信他們。」

國會委託的一項調查發現，曾任華盛頓州眾議員12年的謝伊曾策畫並參與美國國內的恐怖主義活動，也曾參與三起反政府對峙事件。調查報告公布後，謝伊被華盛頓州眾議會共和黨核心小組要求辭職，他於2020年宣布放棄競選連任。

謝伊曾試圖在華盛頓州東部成立美國第51州，曾散發名為「戰爭的聖經基礎」（Biblical Basis for War）傳單。長期以來，謝伊一直被認為與基督教極端主義運動有關聯，他的妻子維多莉亞（Viktoriya）出生在烏克蘭。