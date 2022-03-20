夏州重啟郵輪業 經濟復甦關鍵 旅遊局：有利餐飲觀光

因疫情睽違兩年，郵輪業將重返夏威夷。圖為多年前「美國之傲」郵輪停靠在夏威夷港口情況。(美聯社)

夏威夷 經濟仰賴旅遊業，即便是今年1月載客半滿，即只有2590名乘客的「至尊公主號」郵輪 (Grand Princess)駛入檀香山港時，仍受到熱烈歡迎。夏威夷旅遊局執行長佛里斯(John De Fries)表示，郵輪業重返夏威夷是經濟復甦重要組成部分，特別是對當地商店、餐廳與旅遊經營者。

夏威夷島重啟郵輪業，預計將有助於彌補州府官員所稱的因Omicron變種病毒導致下降30-40%的旅遊業績。2022年將至少有9條主要郵輪路線行經夏威夷。除了今年初成功試水溫的公主號之外，還包括嘉年華遊輪(Carnival)、名人郵輪(Celebrity)、迪士尼郵輪(Disney)、荷美航運(Holland America)、挪威郵輪(Norwegian)、大洋郵輪(Oceania)、皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)、璽寶郵輪(Seabourn)及維京郵輪(Viking)。

根據「國際郵輪協會」(Cruise Lines International Association)數據，今年年底前，將有超過20艘郵輪在夏威夷進行近150次航行。其中近半數將由挪威郵輪的「美國之傲」(Pride of America)航行，這艘可容納2186名乘客的豪華郵輪，自2005年以來，一直以檀香山為母港，郵輪計畫4月9日重返航線。

「美國之傲」是唯一在海上航行的美國製造郵輪。至少到2024年，「美國之傲」郵輪將每七天航行至四個夏威夷島嶼與五個港口。在兩個周六的登船與下船期間，周日至周一在茂伊島卡胡盧伊(Kahului)過夜，周二與周三在大島停靠，周四至周五在可愛島過夜。

2022年行經夏威夷、航行時間最長的郵輪可能是自10月3日至11月17日的荷美航運公司（Holland America Line）的「祖德丹號」（Zuiderdam）郵輪，將乘載1964名乘客進行45晚旅程，從聖地牙哥 出發，其中包括為期六晚在夏威夷四個島嶼的五個港口航程，其他站點還包括斐濟、紐西蘭庫克群島、法屬波利尼西亞等多地。

總部位在西雅圖的荷美航運表示，即使與新冠病毒相關的擔憂與限制仍在，但對於那些郵輪經驗豐富與經常旅行者來說，需求仍高。總裁安托查(Gus Antorcha)表示，客人喜歡夏威夷郵輪，因為有機會可到夏威夷島嶼旅遊，荷美航運也有從聖地牙哥與溫哥華出發到夏威夷，有多種選擇供旅客駕車前往或乘坐短期航班。

隨著夏威夷重新成為郵輪航程目的地，春天開始，除非新冠病毒病例再次激增，否則預期幾乎所有夏威夷遊客旅行限制都將取消。為期兩年半的「夏威夷安全旅行計畫」(Safe Travels Hawaii)將於3月25日結束。不過，針對前往夏威夷的郵輪來說，仍有部分限制，至少截至目前，美國疾病控制與防治中心(CDC)指南仍要求郵輪公司，上船旅客須提供疫苗接種證明與陰性檢測報告。