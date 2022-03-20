我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

夏州重啟郵輪業 經濟復甦關鍵 旅遊局：有利餐飲觀光

編譯組／夏威夷電
因疫情睽違兩年，郵輪業將重返夏威夷。圖為多年前「美國之傲」郵輪停靠在夏威夷港口情況。(美聯社)
因疫情睽違兩年，郵輪業將重返夏威夷。圖為多年前「美國之傲」郵輪停靠在夏威夷港口情況。(美聯社)

夏威夷經濟仰賴旅遊業，即便是今年1月載客半滿，即只有2590名乘客的「至尊公主號」郵輪(Grand Princess)駛入檀香山港時，仍受到熱烈歡迎。夏威夷旅遊局執行長佛里斯(John De Fries)表示，郵輪業重返夏威夷是經濟復甦重要組成部分，特別是對當地商店、餐廳與旅遊經營者。

夏威夷島重啟郵輪業，預計將有助於彌補州府官員所稱的因Omicron變種病毒導致下降30-40%的旅遊業績。2022年將至少有9條主要郵輪路線行經夏威夷。除了今年初成功試水溫的公主號之外，還包括嘉年華遊輪(Carnival)、名人郵輪(Celebrity)、迪士尼郵輪(Disney)、荷美航運(Holland America)、挪威郵輪(Norwegian)、大洋郵輪(Oceania)、皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)、璽寶郵輪(Seabourn)及維京郵輪(Viking)。

根據「國際郵輪協會」(Cruise Lines International Association)數據，今年年底前，將有超過20艘郵輪在夏威夷進行近150次航行。其中近半數將由挪威郵輪的「美國之傲」(Pride of America)航行，這艘可容納2186名乘客的豪華郵輪，自2005年以來，一直以檀香山為母港，郵輪計畫4月9日重返航線。

「美國之傲」是唯一在海上航行的美國製造郵輪。至少到2024年，「美國之傲」郵輪將每七天航行至四個夏威夷島嶼與五個港口。在兩個周六的登船與下船期間，周日至周一在茂伊島卡胡盧伊(Kahului)過夜，周二與周三在大島停靠，周四至周五在可愛島過夜。

2022年行經夏威夷、航行時間最長的郵輪可能是自10月3日至11月17日的荷美航運公司（Holland America Line）的「祖德丹號」（Zuiderdam）郵輪，將乘載1964名乘客進行45晚旅程，從聖地牙哥出發，其中包括為期六晚在夏威夷四個島嶼的五個港口航程，其他站點還包括斐濟、紐西蘭庫克群島、法屬波利尼西亞等多地。

總部位在西雅圖的荷美航運表示，即使與新冠病毒相關的擔憂與限制仍在，但對於那些郵輪經驗豐富與經常旅行者來說，需求仍高。總裁安托查(Gus Antorcha)表示，客人喜歡夏威夷郵輪，因為有機會可到夏威夷島嶼旅遊，荷美航運也有從聖地牙哥與溫哥華出發到夏威夷，有多種選擇供旅客駕車前往或乘坐短期航班。

隨著夏威夷重新成為郵輪航程目的地，春天開始，除非新冠病毒病例再次激增，否則預期幾乎所有夏威夷遊客旅行限制都將取消。為期兩年半的「夏威夷安全旅行計畫」(Safe Travels Hawaii)將於3月25日結束。不過，針對前往夏威夷的郵輪來說，仍有部分限制，至少截至目前，美國疾病控制與防治中心(CDC)指南仍要求郵輪公司，上船旅客須提供疫苗接種證明與陰性檢測報告。

郵輪 夏威夷 聖地牙哥

上一則

前華州眾議員安排收養60烏克蘭兒童 引起質疑

延伸閱讀

比鐵達尼大5倍 全球最大郵輪首出航 旅客：彷彿在陸地

比鐵達尼大5倍 全球最大郵輪首出航 旅客：彷彿在陸地
旅遊／北極圈郵輪行 追逐極光

旅遊／北極圈郵輪行 追逐極光
「N字」放反 半年沒人發現 基隆港觀光出糗

「N字」放反 半年沒人發現 基隆港觀光出糗
挪威郵輪公司 3月航次取消口罩令

挪威郵輪公司 3月航次取消口罩令
疫情下的海外生活 天河旅遊冒險闖迪拜

疫情下的海外生活 天河旅遊冒險闖迪拜
港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香

港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係