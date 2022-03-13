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華盛頓州解除口罩令 金恩縣邁向「與新冠共存」

編譯組／西雅圖電
西雅圖與金恩縣衛生局局長德欽（右）表示，當地正在朝「與新冠共存的下一階段」前進。（美聯社）
西雅圖與金恩縣衛生局局長德欽（右）表示，當地正在朝「與新冠共存的下一階段」前進。（美聯社）

隨著Omicron疫情減緩，華州金恩縣衛生官員開始把注意力重新集中到長期防疫策略上，尤其是針對室內通風的各項措施。

華盛頓州室內口罩令3月12日起正式解除，但在部分公共場所仍必須繼續佩戴口罩，例如醫院、牙科診所、療養院和大眾交通系統。

西雅圖與金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）11日表示，儘管現在在戶外不戴口罩通常都是安全的，但他提醒居民，在室內場所繼續配戴口罩仍是「非常合理」的措施，特別是在擁擠、通風不良的空間裡。

德欽說：「新冠病毒仍在社區中傳播，對某些人來說仍有風險，例如，因疾病或服藥造成免疫功能低下者、有某些潛在健康狀況、染疫有出現重症風險者、高齡人士和未接種新冠疫苗或疫苗補強針者。」

德欽建議民眾不要在口罩令解除後急著丟掉口罩，以防萬一又出現病例激增，才有口罩可用。

根據金恩縣公布的最新數據，金恩縣過去一周的單日平均新增病例為220例，比1月中旬時每日6600例要少許多。金恩縣目前每日平均住院人數為6人，醫院占床率不到5%，1月時每日平均住院人數為60人，占床率高達21%。

德欽指出，新增病例中絕大部分都是未接種疫苗者，他們住院的可能性是已接種疫苗和補強針者的13倍。金恩縣93%的人口已至少接種一劑新冠疫苗，85%的人口已完全接種。

德欽表示，金恩縣和華盛頓州正在朝「與新冠共存的下一階段」前進，將採取例如優先改善家庭、企業和學校室內空氣品質等長期防疫策略。

德欽指出，截至目前，公共衛生小組已對金恩縣100多所學校和托兒中心進行了通風系統評估，並分發了6000多個HEPA空氣過濾機給遊民收容所、學校、托兒中心、宗教組織和小型企業。此外，金恩縣還免費提供小型企業和組織參加有關通風系統的網路會議。

其他降低病毒傳播風險的長期系統性策略還包括：提供雇員病毒檢測服務和有薪病假、繼續提供新冠疫苗和補強針、確保在必要時有高品質口罩可用。

德欽強調：「解除口罩令不代表新冠疫情已經結束，也不代表新冠病毒已不再是威脅。」

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