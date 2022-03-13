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全美最後一州 夏威夷宣布3．26解除口罩令

編譯組／夏威夷電
夏威夷將於3月26日解除口罩令。(美聯社)
夏威夷將於3月26日解除口罩令。(美聯社)

夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)宣布，夏威夷將於3月26日解除口罩強制令。3月25日晚間11時59分之後，夏威夷州將不再要求室內配戴口罩，是全美最後一個宣布解除疫情安全措施的州。

伊格表示，夏威夷新冠確診病例數和住院人士正在減少當中。7天平均新病例數約為140例，一周前則有超過300例。截至3月8日，計有48名病人因新冠住院，這也是自去年夏季以來首次住院人數低於50人。

伊格預期，確診數與住院人數下降趨勢將持續。自2020年4月以來，夏威夷州要求民眾配戴口罩。最初，口罩命令是包括室內及室外。民主黨籍州長伊格指出，夏威夷的文化是關心他人，特別是對夏威夷的孩童與年長者，這個文化特性有助於全州民眾長期接受配戴口罩。他說，確實相信夏威夷是最後一個解除口罩強制令的州，因為民眾互相關心，也在乎我們的社區，願意為了大家的健康與安全而犧牲。

不過，儘管即將解除口罩令，夏威夷衛生官員仍建議在學校、醫院、監獄與其他「集體生活場所」(congregate living settings)室內配戴口罩。

夏威夷州共和黨籍參議員費維拉(Kurt Fevella)稱許州長並未太快解除口罩強制令，即便他清楚許多選民已準備好摘下口罩，即使口罩強制令結束，他與家人將視情況持續戴口罩，若與陌生群眾接觸，就會戴上口罩。

夏威夷口罩強制令結束的時間點，恰逢是夏威夷計畫取消對旅客的新冠隔離要求。自3月26日開始，從美國本土其他地方抵達夏威夷的旅客，無須再出示疫苗接種證明或陰性檢測結果、以其免除自我隔離五天。

伊格表示，口罩令與隔離政策等防疫措施，協助夏威夷成為全美新冠感染率最低的州之一。

來自紐約布朗士的遊客艾基諾(Pamela Aquino)說，她在夏威夷的暑假並未因未戴口罩而感到有所妨礙。夏威夷防疫規定非常嚴格，幾乎她到訪的每個地方都必須配戴口罩。因為夏威夷是島嶼，大家都可以理解，夏威夷當地並沒有太多醫院。可愛島居民赫爾(Sheila Herr)，她將繼續在人多的室內戴口罩，例如雜貨商店，即使並未強制，「我在可愛島的大部分朋友都同意，大家應戴口罩保護彼此。」

流行病學家肯伯爾(Dr. Sarah Kemble)指出，許多人將持續配戴口罩。部分人士是因出於謹慎而如此做。其他人則因他們處於風險當中。

副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)也是大島急診室醫師，他建議州長與衛生部門於3月25日或之前解除口罩令。他表示，州長與衛生局長非常保守，這讓大家受益，夏威夷病例率最低，也是全國新冠死亡率排名第二低的州。但是，格林也指出，現在擔心的是疫情限制所帶來的「附帶」影響，例如憂鬱與酗酒，「重要的是，大家開始邁向正常，因為還必須考慮其他因素，例如人們的心理健康。」

夏威夷州 口罩 疫情

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