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華州胰島素自付額降至35元 但不適用於私人保險計畫

編譯組／西雅圖4日電
華盛頓州通過胰島素可負擔法案，將自付額從100元降為35元。（Getty Images）
華盛頓州通過胰島素可負擔法案，將自付額從100元降為35元。（Getty Images）

華盛頓立法會通過一項旨在解決胰島素可負擔性的法案，部分病人的自付額將可從100元降為35元。這項法案正在等待州長英斯利（Jay Inslee）簽署批准。

若SB5546法案獲州長簽署通過，華盛頓州所有使用州府資助的醫療保險計畫的居民，例如公務員和投保某些Medicaid計畫的民眾，今後30天份的胰島素自付額上限將降為35元，但此法案不適用於私人保險計畫。

這項維權團體推動已久的法案與拜登總統的胰島素費用政策一致，拜登在1日的國情咨文中也呼籲將全美的胰島素自付額上限定為35元。

華盛頓州衛生廳指出，華盛頓州居民每八人就有一人患有糖尿病，三分之一的患者必須依靠胰島素來管理血糖指數。無胰島素可用的患者可能因為酮酸中毒（ketoacidosis）面臨腎衰竭、失明、甚至死亡的風險。維權人士說，設定胰島素自付額上限將進一步提高華盛頓州居民負擔胰島素的能力。

不過，華盛頓州醫療管理局（Health Care Authority）和參議會民主黨政策人員表示，華盛頓州只有約300萬居民投保了適用這項法案的保險計畫，占全州人口不到一半。

許多法案支持者表示，這項法案還不足以解決胰島素價格飆漲背後的真正原因：複雜的保險計畫和製藥公司為獲利哄抬價格。根據華盛頓州衛生廳的報告，華盛頓州居民2017年為治療糖尿病支出的總金額高達67億元。

「#insulin4all」是一個提高民眾對胰島素可負擔性危機意識的團體，其華盛頓州分部領導人強森（Madi Johnson）說：「老實說，這項法案並不完美，它不過是一種暫時止血的立法，不是能夠真正找出造成胰島素天價的根本原因的革命性解決方案。但是，即使這項法案只能幫到五個人，也是值得的。」

華盛頓州參眾兩會3日也通過了另一項與胰島素有關的法案，這項法案將提供資金給一個工作團體，以制定出降低華盛頓州胰島素成本的策略。

華盛頓州 醫療保險 拜登

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