我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

夏威夷疫情緊急狀態25日終止 口罩令維持不變

編譯組／灣區4日電
夏威夷3月底將終止旅遊隔離與夏威夷安全旅行計畫，口罩令則暫維持不變。(美聯社)
夏威夷3月底將終止旅遊隔離與夏威夷安全旅行計畫，口罩令則暫維持不變。(美聯社)

夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)宣布，夏威夷州新冠疫情緊急狀態將於3月25日結束，屆時將終止旅遊隔離政策與「夏威夷安全旅行計畫」(Safe Travels Hawaii program)。與此同時，夏威夷州口罩令將仍暫時保持不變。

3月26日凌晨12點01分開始，從美國本土國內抵達夏威夷州的旅客，將無須出示新冠疫苗接種證明或旅行前陰性檢測結果。入境旅客也不再需要創建安全旅行帳戶或提供旅客資料及旅遊細節。

不過，即日起至3月25日期間抵達夏威夷的旅客，仍須遵守安全旅行要求。國際旅客將持續遵守聯邦政府制定要求。此外，自3月26日開始，夏州政府、縣府員工與拜訪州府機構訪客，將不再需要提供疫苗接種狀態或新冠陰性檢測結果。夏威夷州口罩令則將暫時保持不變。

伊格表示，夏州啟動「安全旅行計畫」保護夏威夷民眾健康、生活與生計。計畫指定安全協議包括多層篩檢與測試方法，在新冠確診病例激增危及最脆弱族群期間，可確保社區安全。現在，可以見到病例數減少，住院人數也正在下降當中。

美國許多州在疫情初期解除口罩令，僅在Delta變種病毒病例激增期間，才不得不恢復。伊格指出，夏威夷持續維持口罩強制令，政策一致性有助在疫情嚴重期間，盡可能降低新冠病例數與住院人數。這也是夏威夷新冠死亡率在全美排名第二低的原因之一。夏威夷州政府將仍密切關注全州、全國與全球疫情活動，做出相應調整，以維持從孩童到年長者等所有年齡族群的社區民眾健康。

可愛島市長川上(Derek S. K. Kawakami)表示，感謝整個州團結起來，做出巨大犧牲，克服在近代歷史上這場最嚴峻的挑戰。感謝州長、州衛生部門與島上所有夥伴領導與指引。最重要的是，感謝小型商業主、必要行業工作者、在職父母、長者與兒童，所有人的同情心與耐心，終於見到翻轉情勢。這些都是疫情背後團結合作的證明。

檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)指出，疫情以超凡方式測試所有人。感謝州長與州衛生部門領導大家達到具有里程碑意義的時間點。最重要的是，感謝居民盡力關心照顧自身、家人與社區，對大家在歷史最艱難時間能夠站在一起，感到驕傲。

茂伊市長維克托里諾(Michael Victorino)表示，感謝州長伊格、副州長格林、夏威夷衛生部門與疫情期間協助保護夏威夷安全的每個人。因為有警覺意識，夏威夷州是新冠死亡率全國最低的州之一。夏威夷是全美唯一島嶼州，地理位置孤立代表著當地的防疫考量不同於其他州。

夏威夷州 疫情 口罩

上一則

2021 個人報稅新變化 桃源會計師事務所為您詳細說明！

下一則

南達拉斯槍擊案 2男1女受傷

延伸閱讀

AARP 接受 2022 年社區挑戰撥款申請 該年度計劃旨在使當地社區更適合居住

AARP 接受 2022 年社區挑戰撥款申請 該年度計劃旨在使當地社區更適合居住
參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決
紐約市7日起取消室內場所疫苗卡檢查、公校室內口罩令

紐約市7日起取消室內場所疫苗卡檢查、公校室內口罩令
非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎
校園口罩令將解除 5歲以下仍須戴

校園口罩令將解除 5歲以下仍須戴
打擊槍枝犯罪 紐約市警社區安全小組上路無期

打擊槍枝犯罪 紐約市警社區安全小組上路無期

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出