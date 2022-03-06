夏威夷疫情緊急狀態25日終止 口罩令維持不變

夏威夷3月底將終止旅遊隔離與夏威夷安全旅行計畫，口罩令則暫維持不變。(美聯社)

夏威夷州 長伊格(Gov. David Ige)宣布，夏威夷州新冠疫情 緊急狀態將於3月25日結束，屆時將終止旅遊隔離政策與「夏威夷安全旅行計畫」(Safe Travels Hawaii program)。與此同時，夏威夷州口罩 令將仍暫時保持不變。

3月26日凌晨12點01分開始，從美國本土國內抵達夏威夷州的旅客，將無須出示新冠疫苗接種證明或旅行前陰性檢測結果。入境旅客也不再需要創建安全旅行帳戶或提供旅客資料及旅遊細節。

不過，即日起至3月25日期間抵達夏威夷的旅客，仍須遵守安全旅行要求。國際旅客將持續遵守聯邦政府制定要求。此外，自3月26日開始，夏州政府、縣府員工與拜訪州府機構訪客，將不再需要提供疫苗接種狀態或新冠陰性檢測結果。夏威夷州口罩令則將暫時保持不變。

伊格表示，夏州啟動「安全旅行計畫」保護夏威夷民眾健康、生活與生計。計畫指定安全協議包括多層篩檢與測試方法，在新冠確診病例激增危及最脆弱族群期間，可確保社區安全。現在，可以見到病例數減少，住院人數也正在下降當中。

美國許多州在疫情初期解除口罩令，僅在Delta變種病毒病例激增期間，才不得不恢復。伊格指出，夏威夷持續維持口罩強制令，政策一致性有助在疫情嚴重期間，盡可能降低新冠病例數與住院人數。這也是夏威夷新冠死亡率在全美排名第二低的原因之一。夏威夷州政府將仍密切關注全州、全國與全球疫情活動，做出相應調整，以維持從孩童到年長者等所有年齡族群的社區民眾健康。

可愛島市長川上(Derek S. K. Kawakami)表示，感謝整個州團結起來，做出巨大犧牲，克服在近代歷史上這場最嚴峻的挑戰。感謝州長、州衛生部門與島上所有夥伴領導與指引。最重要的是，感謝小型商業主、必要行業工作者、在職父母、長者與兒童，所有人的同情心與耐心，終於見到翻轉情勢。這些都是疫情背後團結合作的證明。

檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)指出，疫情以超凡方式測試所有人。感謝州長與州衛生部門領導大家達到具有里程碑意義的時間點。最重要的是，感謝居民盡力關心照顧自身、家人與社區，對大家在歷史最艱難時間能夠站在一起，感到驕傲。

茂伊市長維克托里諾(Michael Victorino)表示，感謝州長伊格、副州長格林、夏威夷衛生部門與疫情期間協助保護夏威夷安全的每個人。因為有警覺意識，夏威夷州是新冠死亡率全國最低的州之一。夏威夷是全美唯一島嶼州，地理位置孤立代表著當地的防疫考量不同於其他州。