全美口罩強制令鬆綁 唯夏州未跟進

夏威夷為全美唯一尚未宣布計畫取消口罩強制令的州。(美聯社)

美國強制口罩 令已隨著新冠疫情進入第三年,由於目前確診感染與住院人數穩定減少,大部分州都已降低或計畫取消室內口罩強制令,過去幾周內,美國多個州甚至開始取消口罩令,而夏威夷則是唯一尚未宣布任何取消或限制口罩強制令的州,仍要求在大部分室內場所配戴口罩。

夏威夷也持續要求來自美國本土的外州旅客,出示疫苗 接種證明或新冠陰性檢測結果,以免除入境時強制隔離。

根據夏威夷衛生部門的數據,有超過76%夏威夷居民至少接種兩劑疫苗,比全美約64%接種率高出10%以上。自2月5日至2月18日,夏威夷確診人數減少64%,州長伊格(David Ige)將低確診率歸功於夏威夷州 嚴格的公共衛生指引。

伊格上周受訪時表示,州府正與衛生部門合作,「決定何時才是正確時間」(determine when the time is right)解除夏州室內口罩令。他表示,夏威夷新冠死亡人數在全國排名第二低,部分因為室內口罩要求以及其他措施,證明其成功保護了夏威夷社區避免遭受潛在致命病毒的傷害,「所有決定都基於科學,社區健康與安全是首要任務。」

夏威夷州部分地區層級的相關防疫要求已開始放寬,例如茂伊縣(Maui County)的酒吧、餐館、健身房,已不再要求顧客出示疫苗接種證明或新冠陰性檢測結果。

美國疾病控制與防治中心(CDC)官員在示警各州放寬口罩要求太過快速之後,已宣布將致力於制定「相關」(relevant)指引,持續敦促美國人在大多數情況下在室內配戴口罩。CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周表示,情況正朝向正確方向發展,但期望仍要盡可能保持警惕,讓正確軌道繼續下去。

瓦倫斯基指出,當這些指標數字越來越好時,希望讓民眾從戴口罩等措施稍稍休息,之後也有能力再重新進行施行。若疫情更加嚴重,就必須更新防疫指南,當局也將持續清楚地向民眾傳達訊息,所有行動都是基於數據與科學。一周之前,瓦倫斯基曾說,美國「尚未」(not there yet)到達更新口罩指引的階段。

根據聯邦要求,公共交通系統仍須配戴口罩,許多州維持在健康照護機構、政府大樓、監獄與其他設施必須強制戴口罩令,或是對未接種疫苗民眾維持戴口罩規定。殘障人士與免疫系統受損脆弱者也警示不要失去重要保護屏障,解除口罩令讓他們面臨更大風險。