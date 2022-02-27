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西雅圖烏裔民眾人上街 抗議俄國入侵

編譯組／西雅圖電
數十名西雅圖居民24日在華盛頓大學抗議俄羅斯出兵烏克蘭。（美聯社）
數十名西雅圖居民24日在華盛頓大學抗議俄羅斯出兵烏克蘭。（美聯社）

西雅圖居民24日呼應全美和俄羅斯各地的抗議行動，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的憤怒，以及對衝突升級百姓傷亡的悲痛。

無論與烏克蘭是否有個人淵源，西雅圖大批居民24日中午左右手持烏克蘭國旗、譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和反戰的標語，聚集在華盛頓大學（University of Washington）蘇查洛圖書館（Suzzallo Library）前的紅磚廣場。

經過數周的緊張局勢，俄羅斯軍隊24日上午先採取空中導彈進行攻擊，然後再派出坦克從北、東、南三面越過邊界進入烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，在攻擊開始24小時內，該國至少有137名軍人和平民喪生，數百人受傷。

華盛頓州烏克蘭協會（Ukrainian Association of Washington）會長科瓦連科（Liliya Kovalenko）和丈夫、女兒也參與了抗議行動。科瓦連科表示，她與丈夫已經在西雅圖居住約20年，他們和其他烏克蘭裔居民一樣，早已視西雅圖為家園。

科瓦連科的丈夫表示，科瓦連科擔心她70歲的老父，因為他報名參加當地的民防工作。

科瓦連科指出，她的父母現在住在烏克蘭靠近波蘭邊境的一個地區，目前未有戰事，但她說：「烏克蘭現在沒有安全的地方。」

根據美國人口普查局公布的資料，華盛頓州的烏克蘭裔人口過去20年來大量增加，已成為華盛頓州最大、成長最快的歐洲裔族群。

在前蘇聯（Soviet Union）瓦解、烏克蘭成立還不到十年的千禧年時，烏克蘭裔已是華盛頓州第三大歐洲裔族群，僅次於英國和德國。到了2019年，烏克蘭裔已躍升為華盛頓州最大歐洲族裔，19年間人口成長了69%，華盛頓州如今每五個歐洲裔居民中就有一個烏克蘭人。在同一段時間內，華盛頓州的俄羅斯裔人口成長了22%，目前占華盛頓州歐洲裔人口的12.4%。

西雅圖聖三一烏克蘭東正教教堂（Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church）神父馬特拉克（Adriy Matlak）一直為他的信眾在網路上舉行夜間祈禱，這些信眾大多是近期來美的烏克蘭人。

科瓦連科表示，俄羅斯與烏克蘭之間的鬥爭已持續三個世紀，烏克蘭於1991年宣布獨立，但俄羅斯始終不肯正視這個事實。

烏克蘭 華盛頓州 俄羅斯

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