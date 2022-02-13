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7年花1.7億 查克柏格在可愛島地比政府多

編譯組／夏威夷電
Meta執行長查克柏格夫婦約已斥資1.7億元在夏威夷買地。(美聯社)
Meta執行長查克柏格夫婦約已斥資1.7億元在夏威夷買地。(美聯社)

過去7年裡，Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)與妻子Priscilla Chan斥資超過1.7億元，在夏威夷可愛島購進1500英畝土地。他們目前擁有夏威夷土地範圍，已比可愛島政府所擁有的975英畝還多。他們並透過「陳與查克柏格可愛島社區基金」(Chan Zuckerberg Kauai Community Fund」，向可愛島上各類非營利機構投入數百萬元。

不過，查克柏格夫婦在可愛島買地捐款，社區看法卻不一致：部分民眾感謝他們投入經費，有些人則持懷疑態度，更有部分人士認為，無論捐款多少金額，也無法補償他們在可愛島大量購地的作法。

批評與爭議始於查克柏格先前在夏威夷房產周圍建造6英尺高牆，擋住視野並激怒鄰居。然後在2017年，查克柏格悄悄地提出訴訟，以獲取可愛島房產範圍內的14個小地塊所有權。在訴訟敗訴的瑞波佐(Wayne Rapozo)肯定查克柏格夫婦與夏威夷慈善專業組織做出捐贈，這些禮物包含查克柏格夫婦的使命感與遠見，深入夏威夷文化價值觀核心，但是，樹立形象並不能為那些具傷害的行為辯護。

當地支持者指出，查克柏格夫婦自2018年以來，向可愛島慈善機構捐款總額為2200萬元。其中包含2020年用於新冠紓困基金100萬元，以及捐贈三個用於檢測與疫苗接種的行動醫療單位。他們還透過捐款420萬元協助重新啟動可愛島郡縣「Rise to Work」計畫，為疫情期間失去工作的400名計畫參與者，提供三個月的臨時就業、每周薪資與健康保險福利。

今年1月，他們承諾向夏威夷大學Manoa海洋學院與地球科學與技術學術機構投入5000萬元，這是該大學史上最大現金捐款，也是查克柏格夫婦對夏威夷迄今最大的承諾。「夏威夷可愛島男孩與女孩俱樂部」(Kauai Boys & Girls of Hawaii)主任艾爾寶(Tina Albao)表示，自2017年以來，俱樂部已獲查克柏格夫婦捐款69萬元，經費有助於穩定組織青少年領導計畫。疫情期間，也資助創建校外計畫，青少年可在俱樂部參加遠程課程與課後計畫。

然而，夏威夷大學Manoa分校夏威夷研究學院(Hawaiinuiakea School of Hawaiian Knowledge)院長奧索里歐(Dr. Jonathan Osorio)表示，無論查克柏格夫婦捐款對財務有何種影響，他們在島上的存在不容忽視。他指出，查克柏格對夏威夷大學的慈善捐款相當重要，尤其是對海洋研究。夏威夷雖鼓勵富人投資，卻不應依賴有錢人來做政府或社會應做的事，資本主義體系造成資源消耗，查克柏格並不能彌補州政府的不作為。

查克柏格 夏威夷 疫情

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