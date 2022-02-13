西雅圖貝爾優中位數房價 超過曼哈頓

和西雅圖隔梅登堡灣相望的貝爾優，房價已超越西雅圖和紐約曼哈頓。（Getty Images）

多年來，西雅圖 一直處在高度焦慮狀態，盼望有朝一日能成為新曼哈頓。沒想到，過去一直沉睡的鄰居城市貝爾優（Bellevue）突然急起直追，搶先衝刺成功。

大西雅圖地區的民眾可能已經聽膩了東區房地產 競標戰的瘋狂故事。西雅圖時報（Seattle Times）上周指出，貝爾優一棟房屋收到14個出價，最後以高於定價100萬元成交。

房地產經紀人麥納（Matt Miner）表示，他去年未能成功拿下貝爾優一棟定價90萬元的房屋，是因為有其他56個買家在搶。麥納預測，這種令人難以消受的混亂今年下半年會放緩。但是，貝爾優所謂的放緩有其一套定義。麥納說：「這裡放緩的意思是，今年不會像去年一樣每棟房屋有30多個出價，大概會減少為五到十個。」

根據房地產網站Redfin的追蹤數據，受科技業推動的貝爾優去年12月房屋和公寓的中位數房價 高達137萬元，比前年12月高出28%，也幾乎是西雅圖去年12月房價漲幅的兩倍。Redfin數據顯示，貝爾優現在整體中位數房價為125萬元，已超越曼哈頓的100萬元。這對從前市內最大企業只是一個購物中心的貝爾優來說，十分不可思議。

除了灣區舊金山（167萬元）和桑尼維爾（167萬元）、聖馬刁（146萬元）和聖他克拉拉（144萬元）等矽谷城市，目前人口有15萬2000人的貝爾優房價已高過美國其他城市。不過，由於舊金山房價在150萬元左右已徘徊數年，貝爾優的房價如果在春季超越舊金山，並不令人驚奇。

儘管房價較高，但在貝爾優買房子絕對比在曼哈頓划算，主要是因為貝爾優有大量獨棟屋，而隔灣相望的西雅圖近來的發展比較像紐約市的Park Avenue。例如，西雅圖有一棟面積僅850平方呎的一房公寓，上周以135萬元賣出。

貝爾優飆漲的不只房價，還有租金。租賃網站Apartment List的追蹤數據顯示，貝爾優目前一房公寓平均月租超過2500元，雖然仍低於曼哈頓和舊金山，但已比西雅圖貴200元。一棟貝爾優公寓每月租金高達2萬零625元，平均每日租金將近700元，和四季飯店每晚的房價差不多。

當地房地產經紀人認為，這是「榮景2.0版」的早期震盪。

專精貝爾優市中心房地產的經紀人法斯（Jason Foss）說：「亞馬遜未來幾年會在貝爾優招聘2萬5000名新員工的計畫，已對當地房地產市場產生影響，人們現在正在根據亞馬遜的計畫做出購買決定。」