紅山燃料洩漏影響民生用水 夏州令排空 海軍上訴抗令

夏威夷衛生部門下達排空紅山水汙染燃料設施緊急命令，軍方將上訴違抗。(美聯社)

二戰期間建造的紅山設施(Red Hill)燃料洩漏到提供9萬3000名居民用水的軍人社區，導致民眾生病並有數千人遷離家園，夏威夷衛生部門因此發布緊急命令。海軍起先表示，將遵守州衛生部門的命令、排空紅山燃料，但國防部 副部長希克斯 (Kathleen Hicks)日前發出聲明，軍方決定將告上法庭以對抗該命令。

希克斯表示，軍方仍「全力專注解決紅山情況」，但會在聯邦與州法院對此命令提出上訴。她指出，這將使海軍有更多時間做出基於證據與透明的決定。儘管有法律程序要求，期望與夏威夷州 合作，讓雙方有時間與空間達成解決方案。

針對軍方將上訴抗令，夏威夷環境衛生局副局長Kathleen Ho聲明表示，衛生部門對海軍抗令決定「非常失望」。她指出，海軍曾向國會與多個公共論壇承諾將遵守緊急命令，現宣布提出上訴，這是海軍與夏威夷人民之間又一次背信。衛生部門表示，緊急命令將在整個上訴過程維持有效。

約於三周前，海軍官員告訴國會議員，軍方將「遵守」衛生部門命令，為水污染危機中心的設施「卸油」(defuel)。夏威夷國會代表團成員與社區團體都無法接受軍方決定。參議員沙茲(Brain Schatz)與夏威夷州聯邦眾議員凱斯（Ed Case）皆強烈反對軍方挑戰夏威夷州衛生部門緊急命令。

參議院軍事委員會成員、參議員廣野慶子(Mazie Hirono)透露，已與希克斯進行交談。國防部副部長表示，上訴目的是提供必要時間繼續與州府共同尋求解決方案。廣野慶子強調，夏威夷人民安全與福利為最優先，反對國防部提出任何挑戰監管紅山設施的上訴。共同目標是保護歐胡島飲用水、修井、讓家庭重返家園，以及為國家安全制定與實施未來戰略燃料儲備計畫。

希克斯表示，聯邦政府正採取行動解決燃料汙染問題，恢復安全飲用水，不排除永遠關閉紅山設施的可能性。她日前已與州長伊格(Gov. David Ige)進行談話，討論如何透過懸而未定的法律問題共同努力。她指出，軍方持續採取符合衛生部門部分命令的行動，包括暫停紅山燃料運轉，測試與取樣水及安裝新設水處理設備。

根據緊急命令要求，軍方須於2日前提交工作計畫與實施時間表，合格獨立第三方商業公司將於4月30日前評估紅山設施營運與系統完整性。希克斯表示，國防部正在進行另一項評估，與夏威夷衛生部門要求的評估內容不同。關於紅山設施的未來，也積極分析並確認在太平洋戰區行動的燃料儲備配置，審查將於60天內完成。