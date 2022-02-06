華州下班警自家抓逃犯 遭執勤同僚誤殺身亡

華盛頓州溫哥華警局警員在家門口遭同僚誤殺。（美聯社）

華盛頓州一名下班警員在自家遭一名躲避警員追捕的搶匪刺傷後，被一名獲報趕到現場的警員誤射身亡。

當局表示，死者是52歲的克拉克縣溫哥華（Vancouver）現役警員薩霍塔（Donald Sahota）。這起案件發生於1月29日晚上，一名男子持槍在溫哥華一家加油站搶走數百元，然後開著一輛偷來的賓士汽車逃逸，開上繁忙的高速公路上躲避警察追捕。

搶匪被警員攔截後棄車跑下高速公路，一路跑到薩霍塔的住家，狂敲他家大門，稱他出了車禍需要幫助。薩霍塔的妻子向911報案後得知，這名男子符合加油站搶匪的特徵，她告訴接線生，她的丈夫是現役警員，會出去逮捕槍匪。

根據警方說法，薩霍塔在車道上與搶匪扭打起來，遭搶匪連刺多刀。搶匪接著撞門闖進薩霍塔的房子。此時，一名趕到現場的警員見到持槍的薩霍塔，誤以為薩霍塔就是搶匪，便以步槍槍擊了薩霍塔，薩霍塔中槍後倒臥在前門門廊。直到真正的搶匪高舉雙手從房子裡走出，警員才知道薩霍塔是屋主。

警方後來公布，這名搶匪是20歲的塞古拉（Julio Cesar Segura），他被控一級謀殺、搶劫和其他罪名，保釋金額定為500萬元，檢方稱，因為「很難想像有更危險的行為」。

克拉克縣法醫1日證實，薩霍塔死於警員槍擊，而非嫌犯造成的刀傷。

警方2日也公布了開槍擊斃薩霍塔的警員身份，他是2018年加入克拉克縣警局的費勒（Jonathan Feller），目前已被停職，他過去也曾涉及一宗開槍致死案。在加入克拉拉縣警局前，費勒在南達科塔州擔任警員數年。

費勒2020年10月和縣警局其他兩名警員開槍擊斃持槍的21歲非裔男子小彼德森（Kevin Peterson Jr.），小彼德森當時在Hazel Dell汽車旅館外與人交易毒品。皮爾斯縣（Pierce County）檢察官判定槍擊合法。

薩霍塔2014年加入溫哥華警局，之前曾在俄勒岡州格雷申（Gresham）和波特蘭港（Port of Portland）的警局任職。