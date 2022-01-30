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夏州茂伊縣打加強劑 才算完全接種 方能進室內用餐運動

編譯組／夏威夷電
茂伊縣將加強劑納入完全疫苗接種需求定義。(美聯社)
茂伊縣將加強劑納入完全疫苗接種需求定義。(美聯社)

茂伊縣(Maui County)成為夏威夷州第一個實施完全接種須包含加強劑要求的縣。茂伊縣市長維克托瑞諾(Michael Victorino)發布最新命令，將加強劑納入完全接種疫苗(fully vaccinated)的定義。

茂伊縣定義完全接種，代表在注射第二劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)之後5個月、或單劑注射嬌生疫苗(Johnson and Johnson)2個月後，必須接種加強劑疫苗。18歲以上符合資格成人，若想在室內或酒吧用餐或到健身房運動，都需出示完整接種疫苗證明才能入內。未接種疫苗或尚未施打加強劑者，可出示48小時內新冠檢測陰性證明。

不過，「夏威夷餐館協會」(Hawaii Restaurant Association)認為，茂伊縣最新法規將對餐飲業帶來又一次打擊。協會董事蓋瑞克(Tambara Garrick)表示，加強劑納入完全接種定義要求，對小型商業主與餐廳業者來說，雪上加霜。

根據夏州衛生部門數據，茂伊縣有30%居民已接種加強劑注射。

蓋瑞克表示，商業主仍辛苦償還租金，他們正處理人事問題，並且應對食物短缺困境。現又加上加強劑疫苗要求。對餐飲業來說，是充滿挑戰階段。餐廳肩負重擔，業者未見到有任何數據或證據顯示，因外出餐館用餐而導致任何變種病毒廣泛傳播。許多餐廳正嘗試運用戶外座位，期望可容納更多的顧客。

夏威夷副州長格林(Josh Green)曾透露，加強劑要求可能將很快成為全國標準。他表示，這將是對全國民眾的最終建議，相信州長可能將於2月底制定更新這項政策要求。

夏威夷1月份約有近10萬人感染新冠，醫生建議在感染2至4周後接種加強劑，但建議患者先諮詢醫療提供機構。格林指出，施打兩劑疫苗可提供57%保護、防止住院與重症；三劑劑苗可提供90%保護力。

茂伊醫療系統(Maui Health)上周因住院治療人數過多不堪負荷，聯邦急難管理局 (FEMA)護士團隊提供相當多協助。茂伊醫療系統執行長倫比斯(Mike Rembis)說明，大多數入院治療的新冠患者，是尚未接種加強劑疫苗者。因此，若已施打加強劑，僅會有輕微症狀或根本無症狀，加強劑展現了巨大差異。

隨著Omicron可能再度變異的新變種病毒在歐洲蔓延，格林認為，可能將產生另一個新命名的變種病毒。他說，並不想讓民眾擔憂，但必須對可能發生的事情預作準備，在感染病毒與接種疫苗期間，已經累積大量天然與人為免疫力。春天情勢可望將會好轉。

疫苗 夏威夷州 變種病毒

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