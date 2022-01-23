夏州年輕人外流 恐拖累經濟

根據人口統計與分析，發現夏威最優秀的年輕人正在離開。夏州政府現已採取措施，期望為居民創造更多就業機會，解決人口流失問題。(Getty Images)

即使夏威夷州 出生人數多於死亡人數，人口仍持續下降，因為民眾離開了夏州搬到其他地區去了。幾年前，儘管夏威夷是全國失業率最低的州，卻是少數人口減少的州之一，情況相當驚人，一家全國性報紙甚至以此標題描述：「夏威夷失業率創下歷史新低，並非冰凍之地。為什麼人們要離開？」

夏威夷銀行執行長何彼得(Peter Ho，譯音)直言不諱地指出，夏威人口下降反應的是夏州中產階級空心化，他稱之為「夏州存在的經濟問題」(an existential economic issue for the state)。為了維持經濟發展強勁，需要生產力與不斷增長的人口，才能帶來更大勞動力，「必須有其中一項條件，才能擁有充滿活力的經濟。」

若從人口數量來看，夏威夷近來人口流失可能看起來並不多。根據美國人口普查 局最新數據，自2020年7月至2021年7月間，夏威夷流失1萬358人，從人口百分比來看，約流失0.7%人口。但全美僅有華盛頓特區、紐約與伊利諾州，比夏威夷州流失更多人口。此外，夏威夷應該在此期間增加人口數才對，因為出生人數有1萬5510人，超過死亡人數1萬1279人，從而增加4231人。因此，上面數字代表著2020-2021年間約有1萬4500人離開夏威夷。

夏威夷大學經濟研究組織執行主任柏恩翰指出，若再加上前幾年的人口流失，夏威夷近年來已失去3萬名居民，「這基本上是整個勞動力的改變。」夏威夷去年11月一般勞動力約計有65萬名勞工，相較之下，疫情前的2020年2月則有67萬5700人。

夏威夷商業經濟發展與觀光局詳細研究了離開夏威夷的人口統計，並量化許多人所見到的事件，發現夏威最優秀年輕人正在離開。經濟學家廖偉恩(Wayne Liou，譯音)在研究報告「人才流失：在美國本土的夏威夷出生成年人特質」指出，離開夏威夷到美國本土的人士，大都是較年輕且教育程度高。

研究發現，居住在美國本土的夏威夷出生人士中，有近15%年齡在18-44歲、擁有學士學位以上學歷，而留在夏威夷的居民中，年輕且有高學歷比例為7.7%。從人口數量來看，居住在美國本土、擁有學士以上學歷的夏威夷出生者，比留在夏威夷州的人數要多。由此可見，夏威夷年輕優秀人才正在流失當中。

夏州政府現已採取措施，期望為居民創造更多的就業 機會，解決人口流失問題，私人機構也加緊腳步開展計畫，目標在吸引整合並留住人才，期望他們能回到夏威夷就業。