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免費新冠居家檢測盒 華州開放網上預約

編譯組／西雅圖電
華盛頓州居民即日起可上網訂購免費的居家檢測盒。（美聯社）
華盛頓州居民即日起可上網訂購免費的居家檢測盒。（美聯社）

華盛頓州衛生廳21日宣布推出居家新冠檢測盒免費訂購網站，訂購後檢測盒會直接送到居民家中。

華盛頓州衛生廳表示，自即日起，華盛頓州每戶人家可透過網站sayyescovidhometest.org免費訂購最多五套的居家檢測盒，網站提供英語和西班牙語版本。

華盛頓州新冠因應局副局長費倫巴哈（Lacy Fehrenbach）說：「我們預測，民眾一開始對居家檢測盒的需求會超過我們目前的供應量，但我們希望儘快把我們現在手上有的檢測盒分享給民眾。我們希望確保在當前病例激增的期間，民眾家中有檢測盒可用。」

官員表示，居家檢測盒免費訂購網站是與亞馬遜和醫療科公司CareEvolution合作完成的，州府先前已透過一項實驗計畫，在東華盛頓州部分地區發放了80萬套檢測盒，這個網站是這個實驗計畫的擴大。居家檢測盒經過美國食品藥物管理局（FDA）的緊急批准，可供年滿2歲的民眾使用。

衛生廳廳長夏阿（Umair A. Shah）說：「我們的目的是讓居民更普遍接受檢測。在我們與聯邦合作的同時，我們期待接下來幾周看到更多家庭收到檢測盒。」

網站表示，檢測盒將透過亞馬遜運送，民眾約一到兩周後會收到。華盛頓部分地區民眾可以選擇親自取貨，但最好先致電當地衛生局查詢取貨地點。

衛生廳表示，收到檢測盒後，使用者應該先閱讀檢測盒所附的使用說明。一般是以棉花棒深入鼻腔後方採取樣本，再放入滴劑中，結果會在數分鐘後顯示。衛生廳還提供「數位助理」，可指導使用者完成檢測過程，並發訊息提醒。

衛生廳建議，已出現新冠症狀的民眾最好立刻做檢測，與確診者有過接觸的人請等三到五天再做檢測。萬一檢測結果呈陽性，「數位助理」會提醒民眾可能具有傳染性，最好自我隔離、戴上口罩、避免與家人共用居家物品，並清潔所有碰觸過的東西。

由於華盛頓州醫院目前已不堪負荷，當地醫療專家呼籲民眾，如果沒有出現嚴重症狀，請在家自我隔離直到痊癒，除非情況緊急才前往醫院。

華盛頓州居民也可透過聯邦網站covidtests.gov、當地藥房或檢測站訂購免費居家檢測盒。

檢測 華盛頓州 亞馬遜

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