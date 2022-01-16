夏威夷州K-12學校確診隔離 縮短為5天

夏威夷教育廳宣布K-12學校新訂COVID-19指南，縮短師生因新冠隔離建議時間，從先前的十天減為5天。(美聯社)

夏威夷州 教育廳日前宣布K-12學校新訂的COVID-19指南，建議縮短師生因新冠隔離時間，從先前的十天減為5天。夏州臨時教育總監 林肯斯(Keith Hayashi，譯音)與夏州流行病學家肯伯(Dr. Sarah Kemble)在記者會中表示，新指南制定是為了與美國CDC指南保持一致，並藉此協助維持重要的面授教學。夏州衛生廳發言人指出，新指南適用於夏威夷所有257所一般公立學校與37間特許學校。

‧症狀首次出現或進行檢測的五個全天過後。

‧已沒有發燒24小時。

‧症狀已經改善。

檢疫(Quarantine)：符合以下條件者、並曾與新冠確診者密切接觸的師生，皆應在與其最後一次接觸後隔離5天。

‧尚未完成主要疫苗施打，包括2劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)或1劑嬌生(J&J)。

‧18歲以上並完成主要疫苗施打，符合資格卻尚未接種打加強劑(booster)。

‧即便沒有症狀，與確診者曾密切接觸的師生，必須在隔離檢疫第五天接受檢測。

師生在以下情況下無須隔離：

‧5-17歲且已完成新冠疫苗接種(2劑輝瑞或莫德納)。

‧18歲以上且已完成接種疫苗包括加強劑。

新冠Omicron變種病毒疫情升溫，夏威夷與全國學校面臨教職員人力不足困難。林肯斯證實，夏威夷教育廳1萬2800名教師中，約有12%老師持續致電請假，半數是因為生病、另外半數是因為休假或家事假。代課老師也比所需人力少了數百名。

州教育廳發言人表示，Waianae中學10日轉為線上學習、11日回到面對面學習。Sunset Beach小學自12日開始，進行為期數天遠距學習。Kamaile學校10日當周全面遠程學習，也有越來越多地方公立特許學校轉為遠距學習。

林肯斯表示，期望新指南能取得平衡，協助師生更快返校、減少對學習的干擾。他聲明指出，減少隔離與檢疫，可支持學校持續優先考慮面對面學習，同時維護學校安全。也確認疫苗與加強劑為教職員與學生提供保護。夏威夷教育廳有超過90%員工已接種疫苗，持續致力於在學校提供疫苗接種與新冠測試。