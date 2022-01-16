華盛頓州醫院不堪負荷 國民兵支援 暫停非緊急手術4周

華盛頓州州長英斯利表示，已要求國民警衛隊協助緩解當地醫院壓力。（美聯社）

由於華盛頓州醫療系統因新冠病例激增陷入困境，州長英斯利（Jay Inslee）宣布，他已要求華盛頓州國民警衛隊（National Guard）提供協助給州內醫院和檢測站。

英斯利指出，國民警衛隊將派員前往艾佛瑞特（Everett）、史波坎（Spokane）、韋納奇（Wenatchee）和亞奇瑪（Yakima）的醫院接手非醫療工作，協助減輕急診室擁擠的狀況。國民警衛隊另外還會派員到奧林匹亞、理奇蘭德（Richland）、塔科瑪的醫院、西雅圖的港景醫療中心（Harborview Medical Center）設置院外檢測站，以及在金恩縣和史諾霍米許縣設置聯邦檢測站。

英斯利13日在記者會上表示，華盛頓州飆升的病例率和感染率「非常讓人擔心」。他說：「即使感染率到達最高點後，住院人數還是會繼續增加。」

英斯利也下令醫院暫停進行非緊急性手術四周，並呼籲所有能夠協助疫苗接種、病毒檢測或醫院工作的人，包括退休醫護人員，能夠站出來幫忙。有意者可上網站WAServ.org報名。

此外，英斯利也宣布多項協助長期護理機構的措施，例如加派工作人員，以確保病人出院後有地方可去。

華盛頓州過去一周新冠住院人數平均每日為1800人，打破去年9月中旬創下的1700人紀錄。英斯利指出，80%的新冠住院病人都是未接種疫苗者。截至13日，16%的新冠住院病人必須使用呼吸器。

根據華盛頓州衛生廳公布的最新數據，華盛頓州13日新增1萬6659例病例，有40人死亡，使全州新冠病例總數累積至102萬5322例，死亡人數累積至1萬零143人。

造成醫院壓力過大的一個主要原因是，有些已不再需要加護護理的病人沒有出院。英斯利宣布，州府官員將透過增加合約員工來協助療養院人手不足的問題。近幾個月，華盛頓州已經為長期護理機構增加了60名合約工，未來還會再增加200名合約工。

英斯利說：「如此一來，醫院就可騰出約240張病床。」

華盛頓州國民警衛隊少將多荷提（Bret Daugherty）表示，華盛頓州是美國第九個要求在醫院派駐國民警衛隊的州。不過，多荷提說：「我們在華盛頓州有很多軍事單位，但醫療單位很少，因此，我們並沒有太多醫療能力可以投入使用。」