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海軍燃油漏至珍珠港自來水 官方要查

編譯組／夏威夷電
美國當局開始調查海軍燃油洩漏對居民的影響。(美聯社)
美國當局開始調查海軍燃油洩漏對居民的影響。(美聯社)

美國公共衛生官員表示，對於有關燃油自海軍燃料儲存設施洩漏到珍珠港的自來水中，對當地居民可能帶來的影響的事件，已經開始調查。夏威夷衛生部表示，已委託疾病控制管制中心(CDC)與毒物與疾病登記局(Toxic Substances and Disease Registry)進行這項研究。

衛生當局指出，官員們將對居住在珍珠港-希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)供水系統所服務的家庭居民，進行飲用水安全調查，還將試著聯絡可能因在當地工作或學校接觸過受汙染水的民眾。海軍供水系統為珍珠港與其周邊地區住宅、辦公室、小學與商業共約9萬3000人提供服務。

11月下旬開始，約有1000名民眾抱怨所用的自來水、聞起來像燃料，也有人通報他們在飲用自來水後，出現噁心與皮疹等身體疾病。在相關情況出現不久之前，海軍曾表示，在其供水系統提供飲用水井中，檢測到燃油。海軍官員們認為，可能是珍珠港附近紅山油庫(Red Hill tank farm)燃油洩漏，汙染了飲用水井。

夏威夷州毒物專家費爾頓(Dr. Diana Felton)表示，當局積極追查這起意外事件，因為可能影響到所有夏威夷居民，相當重要。於此同時，夏威夷國會代表團也敦促海軍遵守夏威夷衛生部3日發出的指令，排出油庫的燃油，以保護歐胡島飲用水。

國會代表團聲明表示，安全排出燃油需要共同努力，代表團將盡一切可能支持。潔淨飲用水對居民健康與安全至關重要，大家一致同意，不因因任何事情而有所妥協。夏威夷國會代表團成員包括美國參議員沙茲(Brian Schatz)、參議員廣野慶子 (Mazie Hirono)、國會眾議員凱斯(Ed Case)、眾議員卡赫勒(Kaiali‘i Kahele)。四人皆為民主黨籍。

截至目前，僅有海軍供水系統受到汙染的影響。但是，檀香山供水設施與海軍供水系統來自同一含水層，夏威夷官員們憂心，燃油洩漏事件可能也將汙染整個水源。

紅山油庫設施擁有20個地下巨大油箱，二次大戰期間裝設在山岳一側。每個油箱大約是25層樓高。共可容納多達2.5億加侖燃油，儘管現在有兩個油箱為空置。油庫則位在海軍與檀香山水資源委員會(Honolulu Board of Water Supply)共享的含水層上方100英尺處，提供軍隊所有部門的燃油供應。

夏威夷州 眾議員 參議員

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