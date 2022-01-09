華州疫情飆 醫療系統近危機 金恩縣日均新增2700例

官員表示，金恩縣新冠住院病人激增，醫院離危機局面愈來愈近。圖為西雅圖民眾大排長龍等待接受病毒檢測。（美聯社）

華盛頓州 衛生官員、醫院負責人和醫師警告，這波Omicron疫情 可能使華盛頓州醫療系統比過去任何時候都更接近危機局面。

目前，華盛頓州官員6日在記者會上表示，華盛頓州6日新增1萬5157例病例，再創新高，打破5日才剛創下的1萬1000例舊新高，金恩縣和華盛頓州西部在這波疫情中首當其衝。

柯克蘭（Kirkland）常青醫療（EvergreenHealth）感染防治科主任里多（Francis Riedo）表示，早期跡象顯示，這波疫情新增病例的症狀比過去輕微，較少出現類似肺炎的嚴重症狀，尤其是已接種疫苗的突破性病例，意味Omicron病毒對下呼吸道的影響較小。

不過，華盛頓大學醫院（University of Washington Medicine）分院港景醫療中心（Harborview Medical Center）感染防治科主任林區（John Lynch）指出，華大四所分院目前的住院人數是新冠疫情爆發以來最多。

截至6日，金恩縣過去一周平均單日新冠住院人數為31人，比上周高出76%，平均單日新增病例約2700例，過去數周不斷減少的新冠死亡人數也開始出現反彈回升的跡象。根據西雅圖與金恩縣衛生局公布的最新數據，金恩縣6日有8人死於新冠。

林區說：「在整個新冠疫情期間，我們屢次度過難關，但如今我們比以往任何時候都更接近危機局面。」

林區呼籲華盛頓州居民，出現輕微症狀者不要前往醫院急診室求醫或要求接受病毒檢測 ，因為華盛頓州的醫療系統隨時都可能到達無法再接受更多病人的臨界點。

醫院面臨的其他挑戰還包括醫護人員感染率不斷上升，人手不足使醫院許多服務推遲，包括病毒檢測。林區說：「我們正在進入疫情最艱難的階段。」

華盛頓醫院協會執行長紹爾（Cassie Sauer）6日表示。華盛頓州上周平均單日新冠住院人數為1387人，其中126人需要使用呼吸器。華盛頓州一個月前平均單日只有664名新冠住院病人。

紹爾說：「很幸運，我們的新冠住院人數仍遠低於Delta疫情最高峰時的人數，但目前增加速度快得驚人。」

華盛頓州科學長關濤（Tao Kwan-Gett，音譯）指出，華盛頓州整體的新冠死亡人數還未增加，但死亡人數數據可能會比新增病例數據晚一個多月才出現。