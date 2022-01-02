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華裔何泳恩 主演西雅圖國際芭蕾舞劇團「胡桃鉗組曲」

【本報西雅圖訊」
「胡桃鉗組曲」謝幕，右為何泳恩。（何智杰提供）
「胡桃鉗組曲」謝幕，右為何泳恩。（何智杰提供）

今年12歲的華裔何泳恩(Hadassah Ho) 膺選今年大西雅圖國際芭蕾舞劇團( International Ballet Theater)「胡桃鉗組曲」主角克拉拉，擔任童年的克拉拉，和烏克蘭芭蕾舞劇團合作，在該舞團停演了兩年後重登舞台，又適逢舞團成立20年，演出備受矚目。

何泳恩三歲練舞，迄今有九年，她是國際芭蕾學院的學生。自學舞以來，每周五天上課。每天練舞兩個小時，是每日日課，在疫情開始時，她仍固定參加網課練習，雖然虛擬網上習舞效果和實體課相距太多，但她不願荒廢心愛的古典芭蕾，維持每日習舞。

習舞之餘，每年的校際年度公演和年終的「胡桃鉗組曲」演出是舞團的盛事，去年也因疫情停演。今年夏天舞團宣布恢復演出，並選拔出人選後，就進入密鑼緊鼓階段，除了每周固定練習外，周末也加強練習，每周習舞時間超過15小時，演員們都卯足全力，深以參加演出為榮。

何泳恩曾在「胡桃鉗組曲」演出多次其他角色，該舞演員多達80名，其中兒童舞者約10名，今年能成為主要演員，何泳恩的心情是興奮又緊張。隨著表演日期逼近，期盼之心隨之熾烈，但她不患得患失，珍惜演出機會。她，感謝團隊的努力，將布景設計得引人入勝，藝術指導的精心設計，讓演員們融入角色中。今年的演出，在疫情的陰影下尤其具挑戰性，能夠順利登台，和西雅圖的鄉親共同歡度不尋常的年終假期，成為何泳恩習舞過程中難忘的經歷。何泳恩的父親何智杰為來自澳洲的華裔，母親古韻來自台灣。 

「胡桃鉗組曲」為歐美聖誕經典名作，由柴可夫斯基編曲，取材自「胡桃鉗與老鼠王」的故事，描述小女孩克拉拉在收到特別的聖誕禮物---軍官造型的胡桃鉗後，進入繽紛的童話世界，胡桃鉗軍官和克拉拉攜手合作，展開一段亦幻似真的奇幻歷程。(陳雯娟供稿)

何泳恩擔綱演出「胡桃鉗組曲」主角克拉拉。（何智杰提供）
何泳恩擔綱演出「胡桃鉗組曲」主角克拉拉。（何智杰提供）
何泳恩擔綱演出「胡桃鉗組曲」主角克拉拉。（何智杰提供）
何泳恩擔綱演出「胡桃鉗組曲」主角克拉拉。（何智杰提供）

芭蕾 疫情 華裔

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