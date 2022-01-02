西雅圖部分地區陽性率近50% 醫院難滿足檢測

西雅圖部分地區檢測陽性率高達近50%，使醫院檢測工作速度變慢。（美聯社）

華盛頓大學醫院（UW Medicine）上周表示，由於無法滿足民眾大量的檢測 需求，他們將開始限制，只有出現症狀者或確定與確診者有過接觸者才可預約檢測。這個持續的檢測服務供應緊張狀態，可能使更多居民轉為依賴居家快篩檢測。

華盛頓大學醫院指出，由於出現高得「令人震驚」的檢測陽性率，使他們的檢測工作速度變慢，因此決定限制檢測資格。今後，希望在旅行或聚會前接受檢測的無症狀民眾，將無法再預約華盛頓大學醫院的檢測站。此外，華盛頓大學醫院12個檢測站中位於巴拉德（Ballard）、西雅圖 市府大樓（Seattle City Hall）和薩瑪米許州立公園（Lake Sammamish State Park）的3個檢測站即日起已關閉。

華盛頓大學醫院實驗室醫學和病理學系主任貝爾德（Geoff Baird）在記者會上指出，南金恩縣部分地區的檢測陽性率超過40%，讓當地檢測系統面臨挑戰，拖慢了科學家分析樣本的速度。他說：「我並不想要做出這項宣布，但真的沒有太多其他的解決辦法。我們會嘗試盡快恢復正常的檢測服務。」

貝爾德還說：「我們正處於人類史上最嚴重的公共衛生災難中，因此，重要的是要告訴自己，這只是一時的不便。」

華盛頓大學科學家一般使用「團體檢測」（pool testing）系統來加快檢測過程，例如每次抽取四到五個樣本，各提取一小部分，然後混合在一個小瓶中測試。如果這個混合樣本的檢測結果呈陰性，就代表這四到五個樣本都是陰性，如果呈陽性，則必須回去逐個檢測哪幾個才是真正的陽性。

貝爾德補充，西雅圖地區檢測站在非疫情 高峰期間的檢測陽性率一般為5%到10%，高峰期頂多只有20%到25%，但他們上周看到金恩縣奧本（Auburn）檢測站的檢測陽性率高達49%。

不過，貝爾德也指出，儘管南金恩縣部分檢測站的檢測陽性率介於40%到50%之間，但其他地區的檢測陽性率都低得多，因此整體平均檢測陽性率只有約25%。

衛生官員表示，華盛頓州12月28日單日新增6888例新冠確診病例，打破聖誕夜當天創下的紀錄，新冠住院人數雖然開始增加，但仍遠低於過去疫情高峰期的數量。