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夏州聖誕旅遊佳 回歸疫前水平 業主對Omicron疫情觀望

編譯組／檀香山電
夏威夷旅遊業聖誕佳節生意表現良好，業者對Omicron疫情持觀望態度。(Getty Images)
夏威夷旅遊業聖誕佳節生意表現良好，業者對Omicron疫情持觀望態度。(Getty Images)

美國本土旅遊航班頻被取消情況，夏威夷目前尚未太大程度波及。儘管各界對Omicron變種病毒疫情升高、擔憂可能影響到2022年上半年旅遊業復甦，不過，夏威夷旅遊業主管對此持「觀望」(wait and see)態度，變種病毒快速擴散之前，當地旅遊業情況已與2018年持平。

經過了新冠疫情最壞的日子，嚴格居家隔離命令導致遊客遠離、人數幾乎減少至接近為零，夏威夷最近幾周遊客人數已回升至疫情前水平。根據夏威夷商業、經濟發展與旅遊部門最新數據，12月22日當日7天平均入境旅客人數為3萬2138人、約為夏威夷2019年同一周旅客人數的80%，當時的旅客數曾創下歷史新高。

「夏威夷旅館聯盟」會長吉柏森(Jerry Gibson)表示，旅館業在聖誕佳節期間總體表現良好，雖然他也承認，今年佳節期間旅客人數很難再創造新紀錄。不過，2022年前兩季度預定情況，似乎已與2018年持平。

現在則較擔憂Omicron變種病毒疫情。因為染疫人數與航班取消可能性的雙重考量，旅遊業持觀望態度。導因於冬季天候與大量機組人員因這個高度傳染性的變種病毒生病，全美各地有數千個航班延誤或取消。

但截至目前為止，航班取消對夏威夷影響不大。根據網站「flightaware.com」數據，12月28日檀香山井上國際機場(Daniel K. Inouye International Airport)有7個航班取消，包括聯合航空有4個班機取消、阿拉斯加航空有2個班機、Delta航空1個航班取消。相較之下，整個美國國內本土及進出入境航班、共有1268個班機取消。

夏威夷主要航空公司「夏威夷航空」(Hawaiian Airlines)也設法避免取消大量班機，發言人韋勒佳斯(Marissa Villegas)電郵表示，夏威夷航空在聖誕節周末取消航班數量相對較少。她透露，由於人員短缺，航空公司24日取消鄰島航班與一次跨太平洋班次，也取消25日兩個鄰島嶼三個跨太平洋班機、26日的一個鄰島航班。航空公司已在其他班次安置受影響旅客。

吉柏森指出，各部會公職人員幾乎每日與旅遊業代表保持聯絡，包括夏威夷旅遊局與夏威夷遊客與會議局等單位主管。一般共識是今年佳節旅遊仍強勁，儘管Omicron疫情是一個考量，但仍未見到可能有新限制出現。這些對旅客來說，都是好消息。

在夏威夷威基基海灘提供獨木舟與滑水板出租服務的「太平洋島嶼沙灘男孩」經理中谷(Dave Nakatani)表示，雖目前並非如以往繁榮，但生意漸已好轉。22日聖誕節旺季開始，每天收入可達超過1000元，一周前僅約為150元。海灘其他用具租賃業者情況相似，在聖誕佳節期間生意都不錯。

夏威夷 疫情 變種病毒

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