寒流襲西雅圖 將迎接10年來最冷新年假期

西雅圖這個聖誕新年假期將出現十多年來最低溫的寒流。（美聯社）

從聖誕節25日起一直到新年假期，西雅圖 將出現一股可能是十多年來最低溫的寒流，官員表示已做好準備。

西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）23日與多位部會首長共同召開惡劣天氣簡報會，詳細說明西雅圖的緊急因應計畫。德肯說：「這股危險的寒流將讓西雅圖出現十多年來最低、最冷的氣溫。請大家能留在家中就留在家中，不只是因為Omicron ，也因為我們將面臨的嚴寒天氣。」

氣象預測指出，最可能下雪的時間是25日晚上到26日。

更複雜的是，隨著節日期間人們聚在一起，預料Omicron病例將激增。德肯表示，西雅圖的勞動力已深受高傳染性Omicron病毒株的影響。她說：「因為有些人無法上班，迫使其他勞工必須一周七天不間斷工作。」

西雅圖交通局表示，從24日起到新年，他們將一周七天、一天24小時營運，為西雅圖1200哩長的道路清除冰雪。交通局副維修事務主任麥克西（Rodney Maxie）也建議民眾最好待在室內。

麥克西說：「我們呼籲大家，如果必須在這場暴風雪中外出，最好使用大眾交通工具，遠離道路。如此，我們的剷雪車操作員才有機會盡可能在風雪中預先清理道路。」

麥克西指出，即日起到26日晚上，將無法提供正常的的單車道和人行道清理服務，因為他們大部分的人力將投入通往醫院、商店和超市等民眾基本需求商業的主要道路的清理工作。

金恩縣大都會 交通局（King County Metro）也表示，如有需要，他們的公車已準備好使用緊急用雪道提供服務。

西雅圖城市之光（Seattle City Light）局長史密斯（Debra Smith）表示，冬季通常是西雅圖用電最多的時候，他們會維持當地居民有暖氣和電可使用。史密斯說：「我們確定我們有足夠的人手會上班，為客戶提供服務。」

西雅圖公共服務部（Human Services Department）與救世軍（Salvation Army）合作，從25日晚上7時開始，開放兩個避寒收容所給無家可歸者使用。這兩個收容所地點分別為301 Mercer St的西雅圖中心展覽館（Seattle Center Exhibition Hall），以及210 Alaskan Way S. 的指南針住房聯盟（Compass Housing Alliance）。