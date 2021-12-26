夏威夷慎防新冠變種 國際旅客入境須完全接種

Omicron變種病毒盛行，夏威夷衛生局敦促島上民眾與旅客，在疫情期間保持謹慎。(Getty Images)

Omicron變種病毒盛行，夏威夷衛生局敦促島上民眾和旅客，在疫情期間保持謹慎。衛生局在州長伊藝(David Ige)辦公室新聞稿中表示，12月17日通報797例新冠病例，為三個多月以來單日病例數最高。若計畫前往夏威夷旅行，以下是疫情期間注意事項，最後更新時間為12月18日。

夏威夷已將國際旅客入境政策，與11月8日生效的聯邦頒布航空旅客政策維持一致，要求國際旅客必須全面接種疫苗 ，並持有新冠檢測 陰性結果。自12月6日起，所有2歲以上入境國際旅客必須在前往美國一天內進行測試，無論疫苗接種情況為何。國內旅行則不受影響。

未完全接種疫苗的美國旅客仍須提供夏威夷州 「信賴旅遊夥伴」(Trusted Travel Partners)航班啟程前往夏威夷三日內的新冠檢測陰性結果，以此進入夏州並省略強制性十天隔離。

聯邦政策允許來自除了八個國家之外的所有完全接種疫苗旅客進入美國，包括夏威夷。11月底，由於Omicron變種病毒出現，美國開始限制來自波扎納(Botswana)、艾斯瓦蒂尼(Eswatini)、萊索托(Lesotho)、馬拉威(Malawi)、莫三比克(Mozambique)、納米比亞(Namibia)、南非與辛巴威(Zimbabwe)旅客。這些國家公民或於過去14天去過其中任何國家的外國旅客，不得進入美國，但去過這些國家的美國公民與合法永久居民仍可入境。

自11月8日起，除極少數情況例外，不再允許來自國外的未接種疫苗旅客入境。例外包括未接種疫苗的17歲以下兒童。無論疫苗接種情況如何，美國人仍可前往夏威夷。國內旅客須參加夏威夷「安全旅遊夏威夷」(Safe Travels Hawaii)計畫。跨縣旅行限制都已取消，意指夏威夷群島間的旅行，無須行前檢測或隔離。

12月1日，夏威夷全州取消對社交聚會、餐廳、酒吧、健身房與其他社交場所限制。各縣可能實施個別限制。全州範圍室內強制戴口罩規定仍有效。

歐胡島「安全進入歐胡」(Safe Access O'ahu)計畫於12月1日放寬部分限制，包括：

‧非正式、非商業的社交聚會沒有限制。

‧商業可以100%載客量營運，但室內須戴口罩，所有室內健身機構及提供食品或飲料的所有室內與室外商業，都須確認接種疫苗或檢測結果呈陰性。

茂伊縣發布自12月1日開始新規定，其中重點包括：

‧允許最多十人的室內社交聚會。

‧室外社交聚會沒有限制。

‧室內空間例如餐館、酒吧、健身房與室內運動活動可以100%載客量營運，但12歲以上顧客必須提供完全接種疫苗證明或新冠檢測陰性結果。