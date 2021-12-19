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西雅圖十年人口增長 首次高於郊區

編譯組／西雅圖電
人口普查數顯示，西雅圖扭轉百年趨勢，過去十年人口增長首次高於郊區。（Getty Images）
人口普查數顯示，西雅圖扭轉百年趨勢，過去十年人口增長首次高於郊區。（Getty Images）

西雅圖經歷過多次興衰，首次出現繁榮經濟是在克朗代克淘金熱（Klondike Gold Rush）時期。不過，過去100年來的趨勢是：金恩縣郊區發展快於西雅圖市。

人口普查數據顯示，從1910年開始，西雅圖周邊地區的發展就超越西雅圖，即使是在西雅圖經濟繁榮時，例如戰後時期，郊區的發展比西雅圖更好，而且西雅圖人口在經濟大蕭條和1970年代波音大裁員（Boeing Bust）時期停止增長，甚至萎縮，郊區的人口仍持續以兩位數的百分比增加。

不過，2020年人口普數據顯示，這個趨勢已被打破。從2010年到2020年，西雅圖人口大幅增長了21%，超過金恩縣其他地區的平均人口增幅度16%。

在這十年中，千禧世代和空巢族被適合步行的環境和都會生活吸引到西雅圖，許多社區開始蓬勃發展、貴族化，使西雅圖成為美國這一趨勢的代表城市。為這座城市的復甦做出貢獻的是爆炸性的就業增長，亞馬遜2010年將總部搬到西雅圖的南湖聯合區（South Lake Union）後，成為西雅圖的最大雇主。

西雅圖人口在這十年裡增加了近13萬人，總人口達到73萬7000人，增幅達21%，僅次於1940年代的27%。但必須指出的是，1940年代西雅圖人口之所以激增，是因為西雅圖合併了現在的北西雅圖地區，而2010年代增加的人口並不是透過區域合併得來的。

可以確定的是，西雅圖市以外的金恩縣人口在過去十年裡也繼續增長，增加約21萬人，目前總人口達到150萬人，增幅為16%，高於前一個十年的13%。但是，與20世紀的人口增長率相比，金恩縣人口增長已大幅放緩。例如，西雅圖市以外的金恩縣1960年代的人口增加超過60%，1940年代甚至增加一倍。

過去十年，郊區人口增長最快的是東區（Eastside），增加了11萬2000人，增幅為18%；人口稀少的農村地區史諾夸米谷（Snoqualmie Valley）的人口增長速度不遑多讓，增幅為16%；增長速度最慢的是瓦松島（Vashon Island），只有4%。

政策可能是使金恩縣郊區這數十年來增長放緩的原因之一。華盛頓州1990年通過的「發展管理法案」（Growth Management Act）限制土地開發，以減少城市擴張，並保護快速發展地區的敏感環境土地。自這項法案生效以來，華盛頓州大部分的新住宅開發案地點都是在城市，而非農村。

西雅圖 華盛頓州 大蕭條

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