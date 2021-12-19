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夏州超級豪宅市場交易破紀錄 總銷售額狂增600%

編譯組／夏威夷電
夏威夷風光明媚，吸引人居。最新報告指出，今年夏威夷房市交易數量與速度，皆打破之前所有記錄與歷史標準。(Getty Images)
夏威夷風光明媚，吸引人居。最新報告指出，今年夏威夷房市交易數量與速度，皆打破之前所有記錄與歷史標準。(Getty Images)

夏威夷豪宅市場今年飆升至歷史新高，導因於新冠疫情創造需求、創紀錄低利率與股市上漲。根據房地產經紀商「夏威夷生活」(Hawaii Life)豪宅市場報告，今年前三季度價值300萬元房屋的銷售額，與2020年同期相比增加235%。交易總額達創紀錄新高37億元 ；1000萬元以上超級豪宅銷售，也以更強勁速度增加，打破夏州記錄。

「夏威夷生活」執行長比爾(Matt Beall)表示，夏威夷房屋交易速度就像火箭飛船，令人難以置信。比爾自1988年以來一直在夏威夷從事房地產銷售，從未見過這樣快速成長的市場，他公司大部分高端交易，都是以全現金進行；交易步伐也相當快速，部分2000萬元以上的房屋交易可於30天完成，「我認為，這樣快速交易節奏，不僅讓房地產業無法招架，也讓賣家措手不及。」

夏威夷州上一次房屋成交量紀錄是在2017年，該年前三季度有317筆交易、豪宅銷售額為16.7億元。2021年前三季度的銷售與交易量都增加超過2倍，共售出634棟300萬元以上房屋，平均每周銷售16棟豪宅，連續39周每周都有豪宅售出。

比爾在報告指出，夏威夷今年房市交易數量與速度，皆打破了之前保持所有記錄與歷史標準。值得注意的是，由於疫情限制，在大部分國外買家無法到訪夏威夷的情況下，房市交易仍火熱打破紀錄。

數據顯示，夏威夷今年豪宅平均售出價格超過600萬元，比去年同期上漲12.4%，平均每平方英尺價格為1795元。比爾在報告指出，可見到來自娛樂圈、科技界與金融業買家，以創紀錄價格購買豪宅或未上市房屋(off-market listings)。

最引人注意的是，房價高於1000萬元的超級豪宅市場驚人成長。今年前三季度，有64筆超級豪宅交易、總銷售額為10.6億元，銷售額比去年成長603%，交易量也增加超過6倍。儘管房市交易快速增長，比爾表示，並未看到泡沫跡象，房市現況顯示在一個迷你市場的深切需求。

夏威夷8個主要島嶼中，超級豪宅銷售成長最多來自大島，房屋銷售量比2020年增長1582%。其次為茂伊島、銷量上升644%，第三為可愛島、房屋銷售成長640%。今年前三季度，大島房屋銷售總額為3.93億元，占全夏州超級豪宅總銷售額37%。

今年64筆超過1000萬元房價的房屋交易中，也包括傳奇吉他手桑塔納(Carlos Santana)。他在可愛島購買一棟8173平方尺豪宅。科技創業家查克柏格(Mark Zuckerberg)也與妻子於今年3月以5300萬元在可愛島購買600英畝土地，他們在夏威夷島嶼土地所有權共約1300英畝。

夏威夷州 房地產 疫情

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